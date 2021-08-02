Решит ли вирус Эпштейна-Барр загадку "длинного ковида"?

"После перенесенного заражения коронавирусом многие люди жалуются на симптомы "длинного ковида". Исследователи, вероятно, обнаружили его связь с вирусом Эпштейна-Барр", - сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Более 95% здоровых взрослых людей в мире инфицированы вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ). Обычно вирус просто дремлет в организме и остается незамеченным. Но болезни, стресс и другие факторы могут реактивировать инфекцию и вызвать железистую лихорадку. Теперь исследователи обнаружили, что после заражения коронавирусом ВЭБ активен у большинства людей. Значит ли это, что загадка "длинного ковида" решена?".

"Признаки наличия связи между вирусом Эпштейна-Барр и коронавирусом уже были обнаружены в исследовании, проведенном в больнице Renmin Hospital в Ухане (...). Основываясь на наблюдениях китайских исследователей, американские и турецкие исследователи под руководством Джеффри Голда изучают связь между этими вирусами".

"Мы заметили, что многие симптомы, приписываемые "длинному ковиду" очень похожи на симптомы, связанные с реактивацией ВЭБ", - пишут ученые в опубликованном исследовании. Симптомов "длинного ковида" много. Так, в ходе интернет-опроса респонденты сообщили о примерно 200 различных признаках заболевания. Они сообщают, в частности, о таких жалобах, как трудности с концентрацией внимания, "туман в голове", головные боли, проблемы с памятью, усталость, проблемы с подбором слов, потеря вкуса и обоняния, нарушения сна, онемение, жалобы на суставы и мышцы", - передает издание.

"В новом исследовании команда ученых обследовала 185 человек, которые перенесли заражение коронавирусом и с тех пор страдали от "длинного ковида". Результат: почти у 30% случайно отобранных людей через 30 дней после заражения все еще сохранялись симптомы, то есть они жаловались на "длинный ковид". Когда исследователи изучили образцы крови этих участников, они обнаружили, что у 66,7% из них была реактивированная ВЭБ-инфекция. При этом у людей без "длинного ковида" реактивированный вирус Эпштейна-Барр обнаруживался только в 10% случаев", - говорится в статье.

"Эти результаты позволяют предположить, что многие из симптомов "длинного ковида" могут вызываться не непосредственно вирусом Sars-CoV-2, а реактивацией ВЭБ, спровоцированной Covid-19", - заключают ученые".

"Поскольку симптомы этих двух вирусов настолько схожи, исследователи подозревают, что как минимум за некоторыми случаями "длинного ковида" стоит вирус Эпштейна-Барр. "Хотя реактивация ВЭБ, возможно, и не отвечает за все случаи усталости или "мозгового тумана" после Covid-19, полученные данные позволяют предположить, что она играет определенную роль во многих или, возможно, даже в большинстве случаев "длинного ковида".

"Хотя исследование, в котором приняли участие только 185 человек, очень небольшое, оно может оказаться полезным для ученых, изучающих коронавирус. По мнению американо-турецкой исследовательской группы, знание связей между Sars-CoV-2 и реактивацией ВЭБ открывает новые возможности для диагностики "длинного ковида" и возможной терапии", - передает Frankfurter Rundschau.