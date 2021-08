2 августа 2021 г. Том Берджис, Себастьян Пейн и Макс Седдон | Financial Times Новые утверждения вызывают вопросы о российских деловых связях донора тори "Крупный донор Консервативной партии Великобритании получил 4 млн долларов от компании, которой, как он знал, тайно владеет могущественный россиянин, который в то время был высокопоставленным представителем режима Владимира Путина, по словам трех человек, непосредственно осведомленных о его деловых отношениях. Хотя Мохамед Амерси заявил, что "ни копейки из того, что я заработал в России... даже отдаленно не приблизилось к тому, чтобы быть инвестированным в политическую систему Великобритании", эти новые утверждения вызывают вопросы о происхождении состояния, которое привело его к влиятельной позиции в Вестминстере", - сообщает Financial Times. "Амерси, уроженец Кении и гражданин Великобритании, и его российская партнерша Надежда Родичева с 2017 года пожертвовали тори 750 тыс. фунтов стерлингов. Он намерен тратить еще 250 тыс. фунтов стерлингов в год на создание новой организации, которая поможет управлять отношениями партии на Ближнем Востоке - этот план, по его словам, он обсуждал с премьер-министром Борисом Джонсоном", - говорится в статье. "В 2005 году Амерси работал над сделкой, по которой люксембургская компания First National Holding приобретала "Петерстар", одно из крупнейших телекоммуникационных предприятий в Санкт-Петербурге. First National Holding заплатил ему 4 млн долларов через кипрскую компанию. В следующем году швейцарский арбитражный суд установил, что Леонид Рейман, тогдашний министр связи Путина, тайно контролировал группу компаний, в которую входил First National Holding. Суд установил, что частью активов, ранее принадлежавших российскому государству, группа завладела незаконно", - сообщает издание. "По словам Амерси, он "не знал", что Рейман был владельцем First National Holding в то время, когда компания заплатила ему 4 млн долларов. Но Джеймс Хэтт, британский ветеран сферы российских телекоммуникаций, вспоминает разговоры, которые указывали на то, что в действительности Амерси знал об этом. Хэтт знал Реймана с тех пор, как он в 1990-х годах работал в государственной телекоммуникационной компании в Санкт-Петербурге, где Путин, в то время заместитель мэра, начал свой подъем к власти. Он называет First National Holding "золотой жилой" секретной телекоммуникационной империи Реймана", - передает газета. (...) Хэтт "вспоминает, как встретился с Амерси во второй половине 2000 года в его квартире на Парк-авеню на Манхэттене (...). "Мохамед многое понимал о российских телекоммуникациях, - сказал Хэтт. - Если мы собираемся обсуждать британскую политику, мы не собираемся тратить много времени на обсуждение того, кто премьер-министр. Мы знаем, кто премьер-министр. И точно так же, эта встреча с Мохамедом для обсуждения телекоммуникаций в Санкт-Петербурге - вы не собираетесь тратить много времени на разговоры о том, владеет ли Леонид [Рейман] First National Holding или нет. Потому что ты знаешь, что он владеет. На вопрос, почему, по его мнению, Амерси знал о тайном владении Реймана, Хэтт ответил, что они говорили о том, как Рейман использовал подставных лиц, чтобы скрыть свое владение First National Holding". "Другой человек, осведомленный в этом вопросе, который попросил не называть его имени, подтвердил рассказ Хэтта", - отмечается в статье. (...) "Я не могу строить предположения о том, что господин Хэтт мог знать в то время, но, с моей стороны, неверно то, что я знал о скрытом владении господином Рейманом First National Holding, поэтому я, вероятно, не мог участвовать в дискуссиях об этом", - рассказал Амерси о встрече с Хэттом. По словам Амерси, во время сделки "Петерстар" он считал, что First National Holding принадлежит датскому юристу Джеффри Гальмонду. Это оспаривается третьим человеком, побеседовавшим с Financial Times, который описал, как несколько раз встречался с Амерси до 2005 года. Амерси "стремился помочь" Рейману обеспечить безопасность счетов в швейцарском банке для оффшорной компании, сказал этот человек, и искал "дружественных банкиров", которым Рейман мог бы доверять. Офшорная компания формально принадлежала Гальмонду, но Гальмонд действовал как прикрытие для Реймана, пояснил Амерси, согласно воспоминаниям этого человека. Человек, который говорил на условиях анонимности, добавил, что Амерси заверил, что документы, показывающие, что Гальмонд является предполагаемым владельцем, безупречны. Амерси оспаривает эту версию", - подчеркивается в статье. (...) "Рейман отказался предоставить комментарии. Ранее он отрицал, что тайно владел российскими телекоммуникационными активами. Гальмонд до сих пор настаивает на том, что он был их истинным владельцем. В январе 2005 года, за несколько месяцев до того, как заработать 4 млн долларов в First National Holding, Амерси был назначен в совет директоров российской телекоммуникационной компании "МегаФон". Между группой Реймана и олигархом Михаилом Фридманом разгорелась судебная тяжба из-за спорного пакета акций "МегаФона". Это привело к новостным сообщениям в Wall Street Journal и FT об утверждениях о том, что Рейман тайно владеет телекоммуникационными активами через First National Holding. Несмотря на то, что он был в совете директоров компании, находящейся в центре борьбы, Амерси заявил, что не знал даже о слухах о скрытых интересах Реймана", - передает Financial Times. "Амерси заявил, что действительно служил посланником между Фридманом и Гальмондом, но "ничего не знал" о том, что Гальмонд является прикрытием для Реймана. Он также сказал, что сам встречался с Рейманом, чтобы обсудить спор, но не знал, что его интерес в этом вопросе выходит за рамки его роли министра связи Путина", - сообщается в публикации. Сейчас Амерси ведет судебный процесс против бывшего парламентария-консерватора Шарлотт Лесли, который обошелся ему в 300 тыс. фунтов судебных издержек. В прошлом году, после того, как она узнала о его планах запустить конкурентную ближневосточной группе тори, которой руководит она, Лесли составила служебные записки, в которых поднимались вопросы о его прошлых деловых отношениях. Два человека, осведомленные об этом деле, говорят, что Лесли предупредили, что она рискует столкнуться с судебным иском со стороны Фридмана, олигарха, которого она упомянула в записках, составленных в отношении Амерси. Но Фридман отверг любые предположения о том, что он санкционировал какое бы то ни было предупреждение о возбуждении судебного иска против Лесли. Его пресс-секретарь сообщил, что Фридман не имел отношений с Амерси в течение 15 лет, он не знает об этих обвинениях, считает их глубоко оскорбительными и категорически отрицает свою причастность к каким-либо угрозам судебного преследования Лесли, говорится в статье. "Источник предупреждения неясен", - отмечает газета. (...) Источник: Financial Times