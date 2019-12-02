Как слишком частый просмотр порнофильмов влияет на мозг

Благодаря интернету, порнофильмы сегодня доступны в любой момент. Однако, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале The Conversation, те, кто часто смотрят фильмы для взрослых, могут не только стать зависимыми: чрезмерный просмотр порнофильмов может оказывать на мозг такое воздействие, что пользователи превращаются в подростков, сообщает немецкий таблоид Bild.

В ходе лабораторного исследования ученые из канадского университета Лаваля во главе с нейробиологом Рейчел Энн Барр установили: "слишком частый просмотр секс-фильмов приводит к нарушениям в префронтальной коре головного мозга - эта часть мозга отвечает за мораль, силу воли и контроль над побуждениями и полностью развивается лишь во взрослом возрасте. Поэтому детям тяжело контролировать свои эмоции и побуждения. Нарушения в префронтальной коре головного мозга во взрослом возрасте называются гипофронтальностью. Страдающие от нее люди склонны к психическим расстройствам, например, неспособности принимать правильные решения или навязчивым действиям", - говорится в статье.

"Это парадоксально, считает нейробиолог Рейчел Энн Барр, однако такое развлечение переводит мозг человека в подростковое состояние. Исследовательница также предупреждает, что в результате такого воздействия на эмоции и побуждения у тех, кто смотрит порнофильмы, могут возникать депрессии и эректильная дисфункция".

"В долгосрочной перспективе порнография может приводить к функциональным сексуальным нарушениям, в частности, к неспособности достичь эрекции или оргазма с настоящим партнером", - отмечает исследовательница.

К тому же Барр указывает, что увеличение просматриваемого порноконтента быстро приводит к зависимости, и сравнивает чрезмерный просмотр порнофильмов с употреблением наркотиков. "По ее словам, чрезмерный просмотр порнофильмом может, как и в случае с наркозависимостью, разрушать естественные рефлексы и привычки. Согласно исследованию, люди, смотрящие порнофильмы, отмечают усиление депрессивных симптомов, ухудшение качества жизни и психического здоровья", - передает Bild.