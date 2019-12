2 декабря 2019 г. Хейли Диксон, Кристофер Хоуп и Мартин Эванс | The Telegraph В Британии террористов, освобожденных досрочно, отправят обратно в тюрьму "Как удалось узнать The Telegraph, в ходе наступления правоохранительных органов был арестован близкий соратник террориста, совершившего теракт на Лондонском мосту, и по итогам этого наступления ряд террористов могут возвратить в тюрьму", - сообщает The Telegraph. "По подозрению в подготовке террористических атак был арестован 34-летний Назам Хуссейн. Он был одним из 74 осужденных террористов, которых подвергли проверке после пятничного теракта, и как сообщили The Telegraph информированные источники, "ряд" этих людей, как ожидается, будет возвращен в тюрьму в ближайшие дни. По словам полиции, арест Хуссейна не был связан с нападением на Лондонском мосту". "Хуссейн и Усман Хан были заключены в тюрьму в 2012 году по обвинениям, связанным с терроризмом. Оба были освобождены в один день в декабре 2018 года по условно-досрочному освобождению в результате сокращения их сроков по апелляциям", - говорится в статье. (...) Джек Меррит, ставший первой названной жертвой атаки на Лондонском мосту, как предполагается, работал с Ханом, когда террорист отбывал наказание в тюрьме строгого режима Уайтмур. Выяснилось, что Хан, которого в пятницу застрелила полиция, считался историей успеха в программе Learning Together ("Учимся вместе"), на которую работал Мерритт. В рамках инициативы его дело использовали как пример для освещения работы программы с бывшими нарушителями. Сотрудники программы даже приняли участие в 10-километровом забеге с целью сбора средств, чтобы купить Хану компьютер при его освобождении, чтобы он мог продолжать писать, несмотря на жесткие условия освобождения, которые не позволяли ему пользоваться интернетом. Он послал им благодарственное письмо, в котором говорилось, что проект занимает "особое место в моем сердце" и "больше, чем просто организация". Но на прошлой неделе 28-летний Хан использовал свою связь с проектом, чтобы обойти условия УДО, и получить разрешение на поездку в Лондон без сопровождения", - пишет издание. "(...) Как сообщается, в течение выходных представители британского министерства юстиции работали над проверкой преступников, а Роберт Бакленд, министр юстиции, возглавивший эти усилия, ожидал отчета обо всех на своем столе к вечеру воскресенья. Чиновники шерстили электронные сообщения, данные о телефонных переговорах и встречах других бывших экстремистов, чтобы "убедиться, что условия УДО соблюдаются, и если нет, то почему". Один источник сообщил, что "ряд" бывших экстремистов будет возвращен в тюрьму в ближайшие дни", - говорится в статье. "(...) Родители Хусcейна и Хана родом из одной деревни в контролируемом Пакистаном Кашмире, и оба были близкими друзьями, выросшими в Сток-он-Тренте. Ученики проповедника ненависти Анджема Чудари планировали поехать в Пакистан в январе 2011 года, но были арестованы месяцем ранее (...)", - передает издание. "Осужденные террористы, которые освобождаются из тюрьмы по лицензии, обязаны соблюдать строгий набор условий. К ним относятся такие вещи, как неиспользование интернета, отсутствие общения с бывшими партнерами, соблюдение строгого комендантского часа и посещение только утвержденной мечети. В рамках проверки осужденных террористов, освобожденных по УДО, как понимает The Telegraph, бывшим заключенным будет запрещено посещать и выступать на таких мероприятиях, как то, на котором Хан совершил свое нападение в пятницу. В начале этого года ему разрешили присутствовать на аналогичном мероприятии в Уайтхолле с сопровождением. Однако на прошлой неделе ему было дано разрешение поехать в Лондон без сопровождения для участия в семинаре программы Learning Together", - пишет The Telegraph. Источник: The Telegraph