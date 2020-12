2 декабря 2020 г. Ричард Милне | Financial Times Европе нужно быть более "напористой" в отношениях с Россией, утверждает президент Эстонии "Страны Балтии чувствуют себя в большей безопасности и более защищенными, чем когда они были тогда, когда Россия аннексировала Крым в 2014 году, поскольку Европа осознала необходимость "напористости" в отношениях с Москвой, утверждает президент Эстонии", - передает Financial Times. "Европейские страны коллективно осознают, что, хотя во время холодной войны наш региональный риск - а именно Россия - был глобальной тревогой для всех, [теперь] Россия - это экономика, которая кажется все меньше и меньше, у нее плохая демография, и мы должны быть напористыми и быть в состоянии справляться со своими региональными рисками самостоятельно. Конечно, всегда при поддержке наших трансатлантических связей", - заявила Керсти Кальюлайд в интервью The Financial Times. (...) "Она добавила, что присутствие 1000 военнослужащих НАТО в Эстонии и еще 4000 в Латвии, Литве и Польше позволило всем членам военного альянса больше осознавать ситуацию в сфере безопасности в странах Балтии и то, что может произойти в случае любой агрессии. "Присутствие военного контингента заставило всех союзников по НАТО более тщательно обдумывать свою возможную реакцию, поэтому мы гораздо лучше [обучены] даже в наших политических размышлениях о безопасности на северо-восточном фланге НАТО... Честно говоря, мы чувствуем себя в большей безопасности", - сказала Кальюлайд в интервью во время государственного визита в Норвегию. "Ее комментарии прозвучали на фоне растущего беспокойства некоторых соседей по Балтийскому морю, таких как Швеция, по поводу намерений России и в рамках более широкой европейской дискуссии о том, как лучше всего защитить континент на фоне того, что США все больше внимания уделяют Китаю, - говорится в статье. - Президент Франции Эммануэль Макрон продвигал идею о том, что Европе необходимо стремиться к суверенитету в вопросах обороны, в то время как другие подчеркивали, что США как основная военная держава в НАТО по-прежнему имеют решающее значение для безопасности континента. Самым крупным шагом НАТО стало усиление передового базирования из четырех боевых групп во главе с Великобританией, Канадой, Германией и США в четырех странах Балтии и Польше в знак их приверженности обязательствам альянса по коллективной обороне". "Швеция недавно вызвала удивление в Балтийском регионе, повысив свою боевую готовность до самого высокого уровня после неудавшегося переворота 1991 года против тогдашнего советского президента Михаила Горбачева, на фоне того, как вооруженные силы северной страны предупредили об активности в Балтийском море, "подобной которой не наблюдалось со времен холодной войны", - напоминает газета. (...) В последние 18 месяцев, указывает издание, международная репутация Эстонии была подвергнуты испытанию "вступлением ультраправой партии Ekre в эстонское коалиционное правительство и оскорблениями его министров в адрес премьер-министра Финляндии, геев и женщин. Относительно недавно министр внутренних дел Эстонии из Ekre был вынужден уйти в отставку после того, как он и его сын, который до сих пор является министром финансов страны, назвали избранного президента США Джо Байдена коррумпированным". "Кальюлайд считает, что в Эстонии налицо "конфликт ценностей", и что ей не нравится то как министры из Ekre высказываются о женщинах или меньшинствах, а также о либерально-демократических ценностях (...)", - говорится в статье, но "(...) лично я не могу сменить правительство, потому что у нас парламентская демократия. Это не значит, что я должна молчать", - добавила она. (...) Источник: Financial Times