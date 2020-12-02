Обыски в неподходящее время: по сближению Украины с НАТО нанесен удар

"На протяжении трех лет Венгрия блокирует политические переговоры между НАТО и Киевом из-за дискриминационного закона о языке. Однако теперь Украина, жестко противодействуя венгерскому меньшинству, ставит на карту разрядку ситуации", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Накануне встречи министров иностранных дел НАТО конфликт между Киевом и Будапештом обострился. Поводом стали обыски спецслужбы в организациях этнических венгров на западе Украины. "Недопустимо, чтобы страна, которая хочет стать частью трансатлантического сообщества, оказывала давление на меньшинство страны-члена НАТО и запугивала его", - выступил с протестом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто".

"В 2017 году Киев принял три закона, призванных укрепить позицию украинского языка в многонациональном государстве, в частности в сфере образования, - поясняет автор статьи Иво Мийнссен. - Они затронули и права небольшого венгерского меньшинства в Закарпатье. С тех пор Будапешт, считающий себя его покровителем, использует в НАТО свое право вето, чтобы оказывать давление на Киев".

"Хотя и международные институты, как, например, Венецианская комиссия при Совете Европы, присоединились к критике украинских законов, Венгрия столкнулась с обвинением в том, что она действует в интересах России: Москва решительно отвергает сближение Украины с НАТО и, аннексировав Крым, позаботилась о том, чтобы членство страны в альянсе было снято с повестки дня на несколько лет в связи с нерешенным территориальным конфликтом", - отмечает издание.

Президент Владимир Зеленский после своего избрания был готов к переговорам с Венгрией, однако осенью ситуация снова обострилась - в связи с муниципальными выборами, на которых политические представители венгерского меньшинств в Закарпатье укрепили свои позиции. "В октябре Украина ввела запрет на въезд в страну высокопоставленных представителей Будапешта, так как они якобы вмешивались в выборы. Эти обвинения нельзя назвать абсолютно безосновательными, ведь Венгрия поддерживает представителей своих меньшинств в соседних странах как финансово, так и политически и, раздавая паспорта, едва ли задумывается об украинском запрете на двойное гражданство", - указывает издание.

"Время для обысков спецслужбы, которые были расплывчато обоснованы обвинением в "сепаратизме", кажется неслучайным. Наблюдатели строят догадки о том, не связано ли оно с борьбой за власть между президентом, его предшественником и политизированными органами юстиции, к которым относится и спецслужба", - пишет Neue Zürcher Zeitung.