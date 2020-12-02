Что скрывается за слухами о состоянии здоровья Путина

"Домыслы о состоянии здоровья президента Владимира Путина - не новое явление для России, и с большой долей вероятностью за ними кроется мало правды. Однако успех этих слухов показывает, что сегодня у шефа Кремля есть одна огромная проблема", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Болезни, которые якобы есть у Путина, доходят до рака и болезни Паркинсона. В любом случае скоро предстоит его отставка - подобные сообщения в последние недели то и дело мелькают в международных СМИ и российских соцсетях", при этом "Путин для своего возраста 68 лет по-прежнему производит на наблюдателя впечатление, что находится в хорошей физической форме", то есть "заочные диагнозы, поставленные российскому президенту, с большой долей вероятности не соответствуют действительности", отмечает журналист Павел Локшин.

"Однако вирусный успех этих фейковых сообщений показывает: Путин утомил не только Запад, но и большую часть россиян - причем за пределами конспирологических кругов. Они и без того утверждают, что шеф Кремля - не больше чем изобретение российской властной элиты, искусственный персонаж, которого по очереди воплощают несколько двойников".

"Настоящий же Путин находится в двойственной ситуации, - пишет издание. - Президентские выборы, прошедшие в марте 2 года назад, были для него на бумаге ошеломительным успехом: Путин получил без малого 77% голосов. Конституционная реформа, голосование по которой он провел летом в разгар пандемии, была принята с поддержкой 78% голосов. (...) С другой стороны, прежний образ Путин как практически сакрального государственного деятеля, который сначала принес своей стране материальное благосостояние, а затем новое международное величие, постепенно исчезает".

"Шесть лет назад, после аннексии Крыма, доверие россиян к Путину составляло еще невероятные 89%. Три года назад в опросах независимого института изучения общественного мнения "Левада-Центр" Путину доверяли еще значительные 60% населения. Сегодня это 34% - и такой показатель считается хорошим. В первые недели пандемии дистанцированное поведение шефа Кремля и небольшой объем государственной помощи прежде всего мелким предпринимателям еще больше уменьшили симпатии россиян к Путину. В июле его рейтинг составлял рекордно низкие 23%, однако с тех пор восстановился на фоне российской стратегии борьбы с коронавирусом без введения общенационального локдауна".

"Это демонстрирует, что Путин, хотя все еще и является для россиян политиком, заслуживающим наибольшего доверия, больше не обладает неприкосновенным авторитетом", - полагает автор статьи.

"Большой вопрос состоит в том, что произойдет в 2024 году, когда закончится текущий президентский срок Путина. (...) Многие россияне, по-видимому, хотели бы, чтобы по истечении срока он покинул как минимум Кремль. (...) В опросе "Левада-Центра" лишь 27% респондентов высказались за то, чтобы Путин остался в должности президента, другие 11% видят его в должности премьер-министра. При этом 32% опрошенных хотели бы, чтобы Путин исчез из общественной жизни или просто ушел на пенсию. В любом случае в России больше нет консенсуса относительно дальнейшего правления Путина. Домыслы о будущем без Путина подпитываются и новым законопроектом. Он позволит Путину остаться неприкосновенным в политическом и юридическом смысле и после возможного ухода с должности президента", - говорится в статье.

"Значит ли это, что Путин напрямую готовится к будущему вне должности президента? Такое прозрачное послание не вписывается в стиль Путина, - отмечает Локшин. - Обычно он максимально долго держит российскую элиту и народ в неведении относительно собственных планов".

"Путин хочет удивить, как в случае с роспуском правительства в начале года. Но, вероятно, можно предполагать, что он уже разработал план на время после окончания текущего президентского срока", - пишет Die Welt.