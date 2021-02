2 февраля 2021 г. Билл Герц | The Washington Times Ядерная война с Китаем или Россией - "вполне реальная возможность", предупреждает глава Стратегического командования США "США должны быть готовы к ядерной войне с Китаем или Россией и искать новые способы сдерживать использование обеими странами новоприобретенных современных стратегических вооружений, предупреждает глава Стратегического командования вооруженных сил США в новом масштабном пересмотре глобального баланса ядерных сил", - передает The Washington Times. "Адмирал Чарльз Ричард в статье в новом выпуске издания U.S. Naval Institute journal Proceedings представил резкую и детализированную оценку того, что роскошь проживания в эру после холодной войны, когда прямой вооруженный конфликт с соперничающей ядерной державой невозможен, окончена", - говорится в статье. "Существует реальная вероятность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт, связанный с ядерным оружием, если они почувствуют, что конвенциональные потери могут угрожать режиму или государству", - пишет адмирал Ричард. Пентагон должен перейти от принципиального предположения о том, что использование ядерного оружия практически невозможно, к тому, что "применение ядерного оружия - вполне реальная возможность", - заявил он в новом обзоре. "Правительству США и военному руководству необходимо лучше понимать новые опасности ядерного конфликта и разработать новые концепции сдерживания и, при необходимости, стратегии ведения ядерной войны. Размещение передовых стратегических сил Китаем и Россией требует от США более активных действий по усилению сдерживания перед лицом новых угроз, считает он. (...) "До тех пор, пока мы, как министерство обороны, не поймем и не примем того, с чем мы сталкиваемся и что следует с этим делать, мы рискуем разрабатывать планы, которые мы не сможем реализовать, и получить возможности, которые не принесут желаемых результатов, - утверждает адмирал Ричард. - В отсутствие изменений мы снова находимся на пути подготовки к конфликту, который мы предпочитаем, а не к конфликту, с которым мы, вероятно, столкнемся". "Москва и Пекин в последние годы инвестировали в ядерный и стратегический потенциал, призванный ограничить действия США, протестировать альянсы и "обойти нас - включая использование ядерного оружия", - сказал адмирал Ричард. "В интервью The Washington Times адмирал Ричард сказал, что статья, написанная в сентябре, призвана активизировать руководство ВМФ США в отношении быстро меняющегося характера угроз и того, как предоставить более качественные советы гражданским лидерам. "В эту новую эру конкуренции это будет первый раз в истории нашей страны, когда к концу этого десятилетия нам придется столкнуться с двумя конкурентами, обладающими ядерными возможностями", - сказал он изданию. (...) "Мы должны адаптироваться к сегодняшней стратегической обстановке, понимая угрозы, которые представляют наши оппоненты, и их расчеты при принятии решений, - заявил адмирал Ричард. - Мы также должны принять вызов великодержавного соперничества с нашими конкурентами, обладающими ядерными возможностями". (...) (...) Говоря о Китае, адмирал предупредил, что "Китай продолжает совершать технологические скачки в возможностях во всех сферах. Что касается конвенциональным систем вооружений, он продолжает инвестировать значительные ресурсы в гиперзвуковые и современные ракетные системы, а также расширять свои космические и контркосмические возможности". (...) "Как и россияне, военно-воздушные силы и военно-морские силы Народно-освободительной армии создают помехи для самолетов и сил США и их союзников, действующих в международном воздушном пространстве и водах", - сказал он. (...) "Ожидается, что в течение следующего десятилетия запасы ядерного оружия Китая увеличатся вдвое, а то и втрое или вчетверо", - отметил адмирал Ричард. "Использование Китаем стратегического обмана означает, что Соединенные Штаты должны больше следить за действиями Пекина, чем за заявленной политикой. Масштабное наращивание Китаем ракет и других стратегических вооружений "не состыкуется" с декларируемой им политикой неприменения ядерного оружия в конфликте первым, - говорится в статье. "Хотя [Китай] придерживается политики "неприменения первым" с 1960-х годов, утверждая, что он никогда не применит первым ядерное оружие, наращивание им передовых возможностей должно заставить нас задуматься, - заявил адмирал Ричард. - Эта политика может измениться в мгновение ока". (...) "Адмирал Ричард обрушился на критиков, которые утверждают, что Пентагон застрял в холодной войне. По его словам, настоящая проблема заключается в том, что "мы больше не смотрим на обстановку через призму потенциального применения противником ядерного оружия". Два десятилетия мощного военного упора на борьбу с терроризмом привели к игнорированию растущей опасности ядерного конфликта. "Наш недавний опыт борьбы с противниками, не обладающими ядерным оружием, заставил нас поверить в то, что использование ядерного оружия невозможно и не заслуживает внимания, - сказал он. - В Стратегическом командовании США мы оцениваем вероятность применения ядерного оружия как низкую, но не " невозможную", особенно в условиях кризиса и по мере того, как наши ядерные противники продолжают наращивать свой потенциал и проявлять себя в глобальном масштабе". Ядерный конфликт имел бы катастрофические последствия и должен учитываться в оценках. (...) "Адмирал Ричард сказал, что Китай и Россия "начали агрессивно бросать вызов международным нормам и глобальному миру, используя инструменты силы и угрозы силы способами, невиданными с разгара холодной войны - а в некоторых случаях - способами, невиданными во время холодной войны , например, с помощью кибератак и угроз в космосе". "По его мнению, Китай и Россия также использовали глобальную пандемию для продвижения своих национальных интересов. "Такое поведение дестабилизирует и, если его игнорировать, увеличивает риск кризиса или конфликта великих держав, - сказал он. - Мы должны активно конкурировать, чтобы сдерживать их агрессию; если уступить им инициативу, это рискует укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не хотят или не могут ответить, что может еще больше их придать им смелости". "Американские союзники также могут неверно истолковать бездействие США как нежелание или неспособность играть лидирующую роль в стратегическом соперничестве". По его словам, пассивность перед лицом "отрезвляющих" стратегических угроз Китая и России может привести к отказу США в возможности проецировать стратегическую мощь, что является ключевым преимуществом США", -говорится в публикации. (...) "По словам адмирала, Россия более десяти лет "агрессивно модернизирует" свои ядерные силы с помощью новых ракет средней и малой дальности, не ограниченных договорами. Россия также создает новые бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты, запускаемые с подводных лодок, а также атомные подводные лодки. Инфраструктура ядерных сил, такая как системы предупреждения и управления, также была модернизирована, - пишет издание. - По утверждению адмирала, российская модернизация завершена на 70% и будет окончена через несколько лет". "В дополнение к своему традиционному стратегическому наращиванию Россия также создает новые экзотические стратегические вооружения, включая гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, торпеды с ядерными боеголовками и современные крылатые ракеты. (...) Российские силы также участвовали в провокационных военных действиях против самолетов и кораблей США и предпринимали кибератаки, такие как недавно обнаруженные вторжения в правительственные сети США", - отмечается в статье. - Еще одним тревожным признаком стало испытание Москвой противоспутникового оружия, "угрожающего международным активам в космосе", заявил адмирал Ричард. "В совокупности эти действия демонстрируют готовность России вести агрессивную конкуренцию и игнорировать международные нормы", - утверждает он. Источник: The Washington Times