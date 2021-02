2 февраля 2021 г. Чарльз Браун-мл. и Дэвид Бергер | The Washington Post Чтобы соперничать с Китаем и Россией, американские вооруженные силы должны пересмотреть понятие "готовности" "Стратегия национальной обороны на 2018 год министерства обороны США была прямолинейной в оценке ослабляющихся стратегических преимуществ Америки: американские вооруженные силы больше не обладают глобальным превосходством, и, чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо внести фундаментальные изменения. (...) Она успешно сформировала ощущение безотлагательности, но не изменила приоритеты оборонных инвестиций в том размере или масштабе, который необходим для подготовки вооруженных сил США к соперничеству великих держав. Хотя причин тому несколько, мы считаем, что основным фактором, способствующим этому, является зацикленность вооруженных сил, министерства обороны и Конгресса на "готовности" и на том, как она концептуализируется", - пишут на страницах The Washington Post генерал Чарльз Браун-младший, начальник штаба ВВС США, и генерал Дэвид Бергер, командующий морской пехотой США. (...) "Готовность - это, в первую очередь, готовность к бою - наличие необходимого оборудования, обучения и технического обслуживания для достижения успеха на полях сражений в настоящее время и в будущем. К сожалению, высокие операционные темпы последних двух десятилетий исказили понимание готовности. Готовность стала синонимом доступности. Другими словами, готовый отряд - это тот, который доступен для немедленного развертывания - готовый "сражаться сегодня вечером",- говорится в статье. - Но как насчет частей, которые должны сражаться в завтрашних конфликтах? Хотя этот краткосрочный и узкий взгляд на готовность, возможно, был уместен для предыдущей эпохи, когда военные возможности Америки намного превосходили возможности наших противников, он плохо подходит для среды, характеризующейся соперничеством великих держав". "Чтобы соперничать с Китайской Народной Республикой и Россией и успешно решать другие возникающие проблемы, вооруженным силам США требуется новая система оценки готовности. Страна должна меньше сосредотачиваться на доступности в ближайшем будущем и больше на будущих возможностях и боевых преимуществах над равными противниками", - пишут авторы. "Текущая структура несбалансирована и в значительной степени направляет расходы на устаревшее оборудование, которым мы располагаем сегодня - его большая часть была разработана в 1980-х и 1990-х годах, - констатируют они. (...) - Мы предлагаем новую основу для определения готовности, которая лучше уравновешивает сегодняшние потребности с потребностями завтрашнего дня, включая элементы текущей доступности, модернизации и рисков". "В качестве отправной точки мы рекомендуем добавить к показателям готовности новые уровни анализа с использованием искусственного интеллекта, чтобы использовать военную среду, богатую данными. Такая структура позволила бы военным начальникам лучше расставлять приоритеты в отношении инвестиций в исследования, разработки и инициативы по будущим конфигурациям вооруженных сил, вместо того, чтобы тратить большую часть своих ресурсов на подготовку к использованию мощностей, которым уже несколько десятилетий". (... ) Для этого потребуется "наращивание инвестиций в возможности, включая гиперзвуковое оружие; дистанционно пилотируемую авиатехнику с ИИ; проникающие удары высокой дальности; действительно совместную межведомственную систему управления и контроля; беспилотные, недорогие, одноразовые наземные, надводные и воздушные транспортные средства одноразового использования; ракеты мобильного наземного базирования большой дальности; и лучшая интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона". "Мы предлагаем не просто урезать средства на краткосрочную готовность и унаследованные возможности, а скорее перенаправить сэкономленные средства на преобразующую модернизацию в рамках предлагаемой нами новой структуры готовности (...). Обновление того, как мы измеряем и представляем себе готовность, позволит вооруженным силам, министерству обороны и Конгрессу "выявить, заменить и вывести из эксплуатации дорогостоящие и неэффективные устаревшие платформы", что является критической необходимостью на которую указывает Целевая группа по будущему обороны. (...) Пришло время открыть новое понимание того, что значит быть "готовым" в эпоху возобновления соперничества. У нас есть уникальное, но ограниченное окно возможностей. Действовать нужно сейчас", - уверяют авторы публикации. Источник: The Washington Post