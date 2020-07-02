Открывающийся все раньше и раньше Северный морской путь у многих возбуждает аппетит

"(...) В июне в России вновь побит температурный рекорд. В Сибири зафиксирована температура 38 C к северу от полярного круга, в небольшом городке Верхоянске. Впервые Северный морской путь (СМП), соединяющий порт Мурманск с Беринговым проливом через сибирское побережье, открылся для навигации на два месяца раньше обычного. С 15 мая коммерческие суда теперь могут плыть по этому маршруту, не боясь быть настигнутыми льдом. Хорошие новости? Не совсем", - пишет Slate.fr.

"(...) Около 20 кораблей каждый год используют северо-восточный проход в период с июля по декабрь. К 2035 году россияне хотели бы открыть этот маршрут для круглогодичной торговли. Через четыре года Минтранс России надеется увеличить количество товаров на СМП до 80 млн тонн по сравнению с сегодняшними показателями в 10,05 млн тонн в год. Северный маршрут - или Севморпуть на русском языке - фактически позволяет сократить поездку в Азию на 15 дней. Стратегический интерес состоит в том, чтобы избежать Гибралтарского пролива на юге и достичь Тихого океана менее чем за три недели", - говорится в статье.

"До сих пор основным препятствием на пути развития региона всегда был лед. Кроме того, там потерпели неудачу многие российские ученые. Однако они не отказывались от самых диких сценариев в этом вопросе. Так, в 1962 году очень серьезный советский климатолог Михаил Будыко предложил разбросать отходы резиновой промышленности на льдинах, чтобы ускорить таяние льда и лучше поглощать солнечные лучи...", - напоминает автор публикации Давид Паргамен.

"В настоящее время только российские ледоколы зимой могут пересекать воды Сибири. Только у компаний "Росатомфлот" и "Совкомфлот" есть около 40 ледоколов, в том числе 10 атомных. Такие монстры способны разбивать ледяные поля длиной более 30 метров и создавать проход для других кораблей, таких как танкеры или метоновозы", - пишет Slate.fr.

"В настоящее время у России имеется в два раза больше ледоколов, чем у всех стран мира, - подчеркивает исследователь Мика Меред, автор книги "Полярные миры". - Чем сильнее эти воды нагреваются, тем больше других стран могут вмешиваться в этот регион". "При аномалиях температуры более 7 градусов, отмеченных в Арктике, северный маршрут может оставаться открытым в течение 8 месяцев в году, что является беспрецедентным".

"(...) Как и другие зарубежные группы, французская компания Total уже сотрудничает с Россией по трем проектам на полуострове Ямал и находящемся близко к нему Гыданском полуострове. Компания хочет воспользоваться природными ресурсами региона. Французы не единственные, кто жаждет пройти через северо-восточный проход. Китайцы уже объявили о своем намерении продлить на север "Новый полярный шелковый путь". В результате Азия может стать основным пунктом назначения российского газа в ближайшие годы", - указывает журналист.

"(...) Однако на северном пути стоит еще одно препятствие. Со стороны природы. Это экологические затраты, которые может вызвать открытие движения в этом регионе. Навигация в Арктике может ускорить потепление в Сибири. С неожиданными последствиями, такими как таяние вечной мерзлоты, той замерзшей земли, на которой в советское время было построено много городов. К 2050 году около 20% инфраструктуры и 50% жилья в этих районах окажутся под угрозой, предупреждает географ Дмитрий Стрелецкий в американском издании", - передает Slate.fr.

"Совсем недавно, 29 мая, из-за аварии на резервуаре компании "Норильский никель" произошел разлив дизельного топлива в реке Амбарная, что стало одной из самых серьезных промышленных аварий в Сибири со времен Усинской катастрофы в 1994 году. Перед лицом таких событий возобновление навигации по Северному морскому пути представляется очень слабым утешением. Также, по мнению географа, таяние вечной мерзлоты может стоить России до 250 млрд долларов. Ученые из Московского государственного университета имени Ломоносова, со своей стороны, оценивают последствия, вызванные таянием вечной мерзлоты, примерно в 8,5% ВВП", - говорится в статье.

"Так что Россия не совсем заинтересована в том, чтобы ее белый рай таял слишком быстро", - резюмирует Давид Паргамен.