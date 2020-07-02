Как вегетарианские заменители мяса берегут окружающую среду

"Стейк из говядины, насекомых или сои: исследование, проведенное федеральным ведомством Германии по охране окружающей среды, показало, какое питание помогает наилучшим образом сократить количество выбросов", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"С 1990 года мировое потребление мяса увеличилось почти вдвое и составило более 320 млн тонн. Если тенденция будет сохраняться, в ближайшие три десятилетия потребление мяса вырастет еще на 85%. При этом уже сейчас около 70% сельскохозяйственных угодий используются для производства мяса, которое, по оценке ООН, вызывает около одной пятой части выбросов парникового газа, связанных с деятельностью человека".

"Согласно исследованию, при производстве растительных продуктов, заменяющих мясо, может выделяться менее одной десятой части парниковых газов, вырабатываемых при производстве мяса. В несколько раз уменьшается и расход воды и площадей", - пишет издание.

"Так, при производстве одного килограмма заменителя мяса на основе сои выделяется 2,8 кг парниковых газов, при производстве свинины - 4,1 кг, мяса птицы - 4,3 кг, при производстве говядины - и вовсе 30,5 кг".

Для здорового и сбалансированного питания комиссия EAT-Lancet рекомендует употреблять ежегодно не более 15 кг мяса на человека, при этом, например, в Германии потребление мяса значительно превышает эту цифру и составляет около 60 кг.

"Наибольшую проблему, связанную с употреблением растительных заменителей мяса, ведомство видит в принятии их среди населения и условиях, обеспечиваемых политикой. "Пока цены на продукты питания не будут отражать ущерб, наносимый ими окружающей среде, люди еще долго будут предпочитать стейк шницелю из сои", - говорит председатель ведомства по охране окружающей среды Дирк Месснер".

"Эффект продуктов-заменителей мяса на основе насекомых несколько хуже, чем растительных продуктов, но и их экобаланс все еще лучше такового у говядины, свинины и курицы, так как насекомые более эффективно используют корм. Так, согласно исследованию, при производстве одного килограмма заменителя мяса на основе насекомых выделяется 3 кг парниковых газов. Является ли "мясо" из насекомых более полезным для здоровья, оценить сложно - зачастую оно содержит больше белка, чем обычное мясо, и также представляет собой риск для аллергиков", - пишет Der Spiegel.