2 июля 2020 г. Хелен Хортон | The Telegraph Как определить возраст вашей собаки: собачий год не идет за 7 человеческих, утверждают ученые "Владельцы собак часто придерживаются мнения, что если они хотят узнать возраст своего питомца, им просто нужно умножить его возраст на семь. После этого можно определиться, почему лучший друг человека ведет себя так или иначе - потому что он - непослушный подросток или просто из-за плохой дрессуры. Однако, как показало новое исследование, этот метод не основывается на научных данных, и наши собаки могут быть намного "старше", чем считалось ранее", - передает The Telegraph. "По мере старения у людей как у людей, так и у животных, изменяется количество и расположение метиловых групп в геноме. Соотнося их, ученые могут определить возраст организма, - говорится в статье. - Исследователи медицинского факультета Калифорнийского университета Сан-Диего использовали образцы крови 105 лабрадоров, чтобы точно определить, как быстро стареют представители этой породы. Исследование, опубликованное в издании Cell Systems, показало, что соотношение собачьего возраста с человеческим не является 1:7. Особенно в молодом возрасте собаки стареют быстро по сравнению с людьми. Так Годовалую собаку можно сравнить с 30-летним человеком. 4-летняя собака похожа на 52-летнего человека. Затем, к 7 годам, собачий темп старения замедляется, и 12-летней собаке оказывается 70 лет по человеческому исчислению". "Если задуматься, это имеет смысл - в конце концов, у собаки в возрасте 9 месяцев могут быть щенки, так что мы уже знали, что соотношение 1:7 не является точным показателем возраста", - заявил ведущий автор исследования, доктор Трей Идекер, профессор медицинского факультета Калифорнийского университета Сан-Диего. (...) Издание отмечает, что это - новые "эпигенетические часы", метод определения возраста клетки, ткани или организма на основе считывания ее эпигенетики, которая представляет собой химические модификации, такие как метилирование, влияющие на то, какие гены "выключаются" или "включаются" без изменения унаследованного генетического кода. (...) "Одним из ограничений данного исследования является то, что ученые использовали кровь только лабрадоров, между тем как известно, что продолжительность жизни у разных пород неодинаковая. Доктор Идекер планирует протестировать больше пород, но отметил, что поскольку эта модель подходит для людей и мышей, а также для лабрадоров, он предсказывает, что она будет распространяться на все породы собак", - говорится в публикации. (...) "Это исследование может быть полезным и для людей, а не только для их домашних животных. Ученые полагают, что эпигенетические часы можно использовать для тестирования антивозрастных методов лечения, чтобы увидеть, насколько они воздействуют на паттерны метилирования в геноме и, следовательно, изменяют "возраст" клеток человека", - пишет The Telegraph. "В наши дни существует множество антиэйдж-продуктов, и степень их научной обоснованности очень сильно разнится, - заявил доктор Идекер. - Но откуда вы можете знать, не заглядывая вперед лет на 40, действительно ли продукт продлит Вашу жизнь? Что, если бы вы могли вместо этого измерить свои паттерны мелитирования, ассоциируемые с возрастом, до, во время и после использования этих методов, чтобы увидеть, дают ли они что-либо?" Источник: The Telegraph