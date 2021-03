2 марта 2021 г. Кристиан Шепард, Юань Ян и Макс Седдон | Financial Times Следователи ВОЗ крайне скептичны в отношении китайской теории возникновения Covid-19 "Исследователи Всемирной организации здравоохранения опровергли китайскую теорию о том, что коронавирус был занесен в Ухань через замороженные продукты, что подчеркивает напряженную геополитику вокруг истоков Covid-19", - передает Financial Times. "Владимир Дедков из Института Пастера в Санкт-Петербурге в России и Фабиан Леендертца, специалиста по новым заболеваниям из немецкого института Роберта Коха, заявили Financial Times, что крайне маловероятно, что первые случаи Sars-Cov-2, выявленные в Ухане в 2019 году, появились в городе через замороженные или охлажденные продукты. Они оба входили в команду ВОЗ, которая в январе побывала в Ухане с целью расследования причин пандемии. Но на пресс-конференции, которая завершила визит в прошлом месяце, ВОЗ не исключила теорию, которую активно продвигает правительство Китая и государственные СМИ", - указывает газета. (...) "Однако Дедков из России высказался более определенно. Он отметил, что образцы замороженных продуктов с рынка морепродуктов "Хуанань" в Ухане, которые дали положительный результат на Sars-Cov-2, вероятно, были заражены людьми, а не наоборот. "Очень сложно представить ситуацию, при которой вся эта [зараженная] продукция поступала на один рынок в Китае, причем не на самый большой, из разных стран, и все началось оттуда, - заявил Дедков. - Мы не исключаем это из рассмотрения, но считаем, что это маловероятно, учитывая факты, которыми мы располагаем сегодня". "Леендертц из Германии заявил FT в отдельном интервью, что, хотя передача Covid-19 через замороженные продукты теоретически возможна, роль холодильного транспорта не является самым важным вопросом. "Если вирус транспортируется свежим или замороженным, он все равно не рождается из куска пластика. Вопрос в том, откуда вирус там взялся. "Холодильная цепь никогда не является источником", - заявил он. Питер Бен Эмбарек, руководитель расследования, также подтвердил журналу Science, что замороженные продукты "не являются возможным путем внедрения вируса". (...) "ВОЗ и большинство западных правительств по-прежнему скептически относятся к научным данным, стоящим за заявлениями Китая. Продовольственная и сельскохозяйственная организация США заявила, что заражение пищевых продуктов и упаковки является "чрезвычайно редким явлением", - сообщает FT. Издание напоминает, что в декабре китайские ученые в восточном портовом городе Циндао опубликовали документ, в котором подробно описывается, как они выявили Sars-Cov-2 на внешней упаковке импортной замороженной трески. В том же месяце в еще одной китайской научная работа проанализировала вспышку болезни в Пекине около оптового рынка "Синфади". Исследование показало, что многие инфицированные люди были из сегмента рынка, торгующего импортным лососем, где шесть из 3582 образцов рыбы дали положительный результат на Sars-Cov-2. (...) "Ожидается, полный доклад о своих уханьских выводах ВОЗ опубликует в этом месяце", - сообщает издание. (...) "Леендертц, немецкий специалист по новым болезням, указал, что на расследование не должна "влиять американская пресса, сваливающая все на Китай", или попытки показать пальцем на Пекин.За исключением знания о том, что ближайшие известные родственники вируса были обнаружены у подковоносых етучих мышей на юго-западе Китая и в Камбодже, подчеркнул он, "в настоящий момент мы не имеем представления о географии происхождения". В написании статьи принял участие Гай Чейзан Источник: Financial Times