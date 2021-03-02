Ян, французский экспат в России: "Когда Макрон характеризует французов как 66 миллионов прокуроров, он прав!"

"Живущий в Москве с 2001 года Ян Сотти, бывший директор по маркетингу и операциям Франко-российской торгово-промышленной палаты, основатель компании Welcome Abroad, которая консультирует французских экспатриантов в России, в интервью Le Figaro подводит мрачный итог управлению эпидемией во Франции и воздает должное российским властям за то, как они справляются с эпидемией".

"(...) Комендантский час, введенный в Москве после 23:00, закончился в середине февраля. Сейчас все магазины, рестораны и бары открыты постоянно, но действуют определенные ограничения. Так, например, заполняемость залов кинотеатров и театров составляет теперь только 50%, по сравнению с 30% ранее. Кроме того, ношение масок обязательно во всех закрытых местах. Государство, стремящееся отдать предпочтение экономике, вводит гораздо меньше ограничительных мер, чем во Франции..., - констатирует Сотти. - (...) Отсюда кажется, что Франция находится в состоянии психоза. Французы не приемлют смерть. Средства массовой информации, транслирующие общественное мнение, лишь усиливают этот страх, наводняя им газетные киоски и веб-страницы. (...) Правительство, являющееся решительно демократическим, со своей стороны, непременно желает соотносить свои решения с тем, что думает французский народ. Фактически оно само навязывает себе крайне скудный запас маневрирования, опасаясь ошибиться - все его решения должны приниматься под прикрытием консультаций, встреч, обсуждений... Все происходит очень медленно, что продлевает ограничительные меры. Обратите внимание, я не бросаю обвинение против французского государства. Когда Макрон объясняет, что Франция - это "нация, состоящая из 66 миллионов прокуроров", он прав!".

(...) "Русские фаталисты. Смерть является активным участником их жизни. Безусловно поэтому здесь наблюдается ослабление барьерных жестов. Это не укладывается у нас в голове. Сначала продавцы навязывали нам маску под страхом того, что они не станут нас обслуживать. Сегодня маску носят уже не из принуждения, а из сознания гражданского долга и из вежливости. Иногда нас даже пытаются поцеловать. Не знаю, безрассудство это или беспечность. Неизбежно играет роль то, что на нас обрушивают меньше негативной информации. Мы меньше боимся, меньше говорим о вариантах, цифрах, условиях приема в больницу...", - отмечает собеседник издания.

"Также не будем забывать, что россияне привыкли к кризисам. Они редко жалуются на свою участь, ничего не ждут от государства. Они руководствуются своим практицизмом. Доказательство их находчивости: у всех есть кладовка, полная консервов и запасов еды", - комментирует Сотти.

"(...) В плане кризисного управления у России есть какие-то мелкие промахи, как и везде. Но, как мне кажется, с кризисом здесь справляются неплохо. Меня могут обвинить в пропутинской пропаганде, но это то, что я вижу. Россия является более авторитарным режимом, может, именно поэтому она лучше выходит из положения. Лидеры быстрее принимают решения, меньше советуются с людьми. Порой они ошибаются, ну и пусть! Они кладут этому конец и берут на себя ответственность", - указывает экспатриант.

"(...) Не стоит забывать, что Россия опередила других в борьбе с Covid благодаря производству вакцины "Спутник V", которая практически не пострадала от теорий заговора. Чтобы сделать прививку в Москве, кстати, достаточно отправиться в ГУМ, местную Галерею Лафайет. Туда можно пойти без записи, со своим паспортом, даже иностранным. После прививки нам даже предложили мороженое. Это довольно хорошо организовано, и сарафанное радио способствовало успеху этой кампании", - продолжает он.

"(...) Короче говоря, люди были приятно удивлены тем, как здесь удалось преодолеть кризис. Конечно, во время комендантского часа были некоторые эксцессы: большие вечеринки с полицейскими рейдами, закрытия, мини-скандалы в СМИ... Русские столь же революционны, как французы. Но, в целом, люди здесь смогли насладиться свободой, как это ни парадоксально звучит для тех, кто находится во Франции", - подчеркивает собеседник издания.

"(...) Прежде всего, мне бы хотелось, чтобы моя страна рождения обратила свой взор на мою принимающую страну и меньше оглядывалась на Запад. В глазах французов Россия является синонимом тоталитаризма, ГУЛАГа, СССР... Дело Навального ничего не исправляет. Я считаю, что нужно отделять государство от граждан. Русские любят Францию, ее культуру, ее гастрономию, ее романтизм, ее общество... Они были бы счастливы, если бы французы тоже их ценили. Конечно, здесь есть то, что нужно улучшить, в плане свободы прессы, соблюдения прав человека... Но именно мы, французы, как поклонники свободы, можем все изменить. Во всяком случае, с моей точки зрения, живущим в России экспатам здесь нравится. Они не хотят возвращаться во Францию. И это показательно", - резюмирует Ян Сотти.