2 октября 2020 г. Роман Доброхотов, Кристо Гроцев, Роман Лебергер, Фиделиус Шмид и Вольф Видманн-Шмидт | Der Spiegel Случай государственного терроризма? "В Берлине начинается судебный процесс в отношении человека, предположительно совершившего убийство в парке Малый Тиргартен в Берлине, - сообщает немецкий журнал Der Spiegel. - Приговор может изменить германо-российские отношения". "Камеры наблюдения в парижском аэропорту Шарль-де-Голль запечатлели человека, называющего себя Вадимом Соколовым, вскоре после того, как 17 августа 2019 года он в 22:23 приземлился в Париже, прилетев рейсом AF1745 из Москвы. Он не отправился в старый отель в живописном районе Маре, указанный в его заявлении на получение визы", - повествуют авторы статьи. "По данным следователей, он остановился в отеле AC Hotel by Marriot Le Bourget, гостинице для бизнес-путешественников с бассейном, фитнес-центром и террасой на крыше. Спустя два дня он отправился на экскурсию по городу, позже фотографии на его мобильном телефоне покажут его на фоне парижских достопримечательностей. Соколов посещал среди прочего Эйфелеву башню и базилику Сакре-Кер", - говорится в статье. "Затем он полетел в Польшу, снова авиакомпанией Air France. (...) В польской столице Соколов также делал вид, что является туристом. (...) Утром 22 августа он исчез, не зарегистрировав свой выезд из отеля". "День спустя около полудня Соколов снова появился в парке Малый Тиргартен в берлинском районе Моабит. На нем, предположительно, были надеты парик, солнечные очки и черная бейсболка с надписью Fox. Как следует из обвинения, он подъехал со спины к направлявшемуся на пятничную молитву Зелимхану Хангошвили, жившему в эмиграции гражданину Грузии чеченского происхождения", - пишет издание. "Согласно убеждению следователей, из пистолета типа Glock 26 с глушителем он выстрелил в верхнюю часть туловища Хангошвили. Затем, как сообщается, он приблизился к беззащитно лежавшему на земле мужчине и убил его двумя выстрелами в голову. (...) После своего ареста он опровергал совершение преступления и с тех пор молчит", - говорится в статье. "Когда в среду в Высшем земельном суде Берлина начнется процесс против Вадима Соколова, на нем будет рассматриваться не только убийство россиянином гражданина Грузии, но и отношение ФРГ к России", - отмечают авторы публикации. "Генеральный прокурор ФРГ Петер Франк обвиняет подсудимого в том, что он совершил заказное убийство по поручению "государственных органов центрального правительства Российской Федерации". За преступлением, предположительно, стоит российская служба внутренней разведки ФСБ, как показывает расследование, проведенное Der Spiegel, а также расследовательскими изданиями Bellingcat и The Insider". "Имеет место обвинение в государственном терроризме. Оно сильно отягощает германо-российские отношения, так как становится в ряд с серией провокаций из Москвы", - указывают журналисты, напоминая о взломе в 2015 году компьютеров депутатов бундестага, а также деле отравленного оппозиционера Алексея Навального. "Если приговор Высшего земельного суда Берлина в итоге подтвердит, что за убийством стоят государственные органы России, жесткая политическая реакция будет почти неизбежной", - полагает издание. "В деле об убийстве в Тиргартене российское правительство опровергает любую причастность к преступлению. Однако президент Владимир Путин не скрывает, что убитого Зелимхана Хангошвили он считает врагом государства. "В Берлине был убит боевик, причем очень жесткий, кровавый человек", - заявил он в декабре в присутствии канцлера Меркель". "В Карлсруэ опытные прокуроры подшучивали, что так Путин признал свою вину. Согласно российскому закону 2006 года, предполагаемых террористов разрешается убивать за границей. Поводов рассматривать Хангошвили в качестве врага государства у Москвы, очевидно, было более чем достаточно". "Жизнь Хангошвили, как рассказал следователям брат погибшего, была отмечена борьбой с Россией. Во Второй чеченской войне он возглавлял формирование, противостоявшее российским войскам. Фотографии того времени показывают его рядом с лидером боевиков и будущим террористом Шамилем Басаевым и более умеренным чеченским лидером Асланом Масхадовым", - говорится в статье. "В российском досье Хангошвили обвиняется в том, что в 1999 году он участвовал в нападении на российские подразделения, возглавляя группу примерно из 20 боевиков. При этом погибли 20 российских солдат. Также в 2004 году он якобы участвовал в нападении чеченских вооруженных формирований на полицейских и российских солдат в республике Ингушетия, в результате которого погибло 78 человек. После того, как в 2015 году Хангошвили выжил после первого покушения на него в столице Грузии Тбилиси, он бежал на Украину, где сотрудничал с ведомствами правительства, критически настроенного по отношению к России". "Уже в 2012 году российская ФСБ передала немецким органам безопасности список с именами 19 разыскиваемых лиц, которых она называла участниками террористической организации "Кавказский эмират"*. Среди них была и фамилия Хангошвили. На сегодняшний день как минимум 5 мужчин из списка были убиты или погибли при невыясненных обстоятельствах", - пишет Der Spiegel. Как показало ранее расследование Der Spiegel, Bellingcat, The Insider и центра "Досье", личные данные Соколова были сфабрикованы. Настоящей фамилией подсудимого, вероятно, является Красиков, хотя он это отрицает, говорится в статье. "В рамках расследования, проводившегося в течение нескольких месяцев, Der Spiegel, Bellingcat и The Insider удалось проследить, насколько тесно в преддверии преступления Красиков был связан с сетью бывших спецназовцев ФСБ. Напрашивается предположение, что Красиков сам работал в элитном российском подразделении". "Уже в 2007 году его имя появилось в российских документах в связи с убийством в Карелии - тогда в совершении преступления также обвинялся бывший член "Вымпела", элитного подразделения ФСБ, участвовавшего в боевых действиях в Афганистане. Другие признаки, по мнению следователей, свидетельствуют о том, что некогда Красиков служил в спецподразделении МВД. Так, на его плече имеется татуировка хищного животного, похожая на символ этого российского подразделения. (...) В месяцы, предшествовавшие преступлению, он тесно общался с бывшими членами "Вымпела" - в частности, с Эдуардом Бендерским, бывшим командиром, возглавляющим сегодня частное охранное предприятие "Вымпел-А". "Кроме того, имеется информация о том, что в месяцы, предшествовавшие преступлению, Красиков посещал Центр специального назначения ФСБ, а также тренировочный центр спецслужбы, вероятно, периодически находясь там в течение нескольких дней". "В расследовании еще есть пробелы, - отмечает издание. - Так, обвинители уверены, что помощники были у Красикова не только в Москве. Каким-то образом он должен был получить в свое распоряжение пистолет Glock. В Берлине кто-то, вероятно, помог ему с жильем, велосипедом, слежкой за жертвой и электросамокатом, на котором Красиков собирался скрыться после убийства". "Если бы все прошло по плану, через два дня после убийства Красиков, вероятно, снова был бы в России. После его ареста сотрудники отеля в Варшаве убирали его номер. Они нашли его мобильный телефон - и билет "Аэрофлота" в Москву на 25 августа в 9:50, в воскресенье после убийства", - пишет Der Spiegel. *Террористическая организация, запрещенная в РФ Источник: Der Spiegel