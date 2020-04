3 апреля 2020 г. Ким Уиллшер, Оливер Холмс, Бейтан Маккернан и Лоренцо Тондо | The Guardian Страх дефицита заставляет страны предпринимать все более изворотливые шаги, чтобы добывать маски и тесты "По словам двух французских чиновников, американским покупателям, размахивающим пачками наличных денег, удалось вырвать контроль над партией масок, которая должна была быть отправлена из Китая в один из наиболее пострадавших от коронавируса регионов Франции. Маски находились на борту самолета в аэропорту Шанхая, который был готов ко взлету, когда появились американские покупатели и предложили в три раза больше, чем платили их французские коллеги", - сообщает The Guardian, указывая, что запросил комментарии у Госдепартамента США. (...) "Правительство Соединенных Штатов не приобретало никаких масок, предназначенных для доставки из Китая во Францию. Сообщения об этом - полная ложь", - заявил высокопоставленный представитель администрации США агентству AFP. (...) "На пресс-конференции в Бразилии в среду министр здравоохранения Луис Энрике Мандетта заявил, что недавние попытки Бразилии приобрести у Китая защитное снаряжение, такое как перчатки и маски, сорвались. "Сегодня США отправили 23 своих самых больших грузовых самолета в Китай, чтобы забрать приобретенный материал. Многие из наших покупок, которые мы надеялись подтвердить, предназначенные для снабжения [нашей системы здравоохранения], сорвались, - сказал он. - Весь мир тоже хочет приобрести [эти вещи]. Налицо проблема гипер-спроса". "(...) По мере того как пандемия усиливается, паникующие правительства обвиняются в использовании сомнительных методов для того, чтобы заполучить поставки, требуемые для борьбы с коронавирусом. Тактика варьируется от блокирования экспорта медицинских поставок до отправки шпионов в подпольные миссии для закупки тестов. Опасаясь дефицита и нагрузки на свои системы здравоохранения, ряд государств, в том числе Франция, Германия и Россия, предприняли такие меры, как накопление масок и защитных материалов, таких как защитные костюмы. Это означало ограничение экспорта защитного медицинского оборудования", - говорится в статье. "Турция предположительно пошла еще дальше, не только запретив экспорт защитного снаряжения, но и, по-видимому, не отправив за границу поставки масок, которые уже были оплачены. В сообщениях бельгийской газеты Le Soir и итальянской ежедневной газеты Corriere della Sera говорится, что маски турецкого производства, предназначенные для этих стран, так и не были поставлены. Что касается Италии, то прошло более двух недель после звонка премьер-министра Джузеппе Конте президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, прежде чем маски поступили. Поставки в Бельгию так и не доставлены, несмотря на официальную жалобу со стороны министерства здравоохранения страны", - передает газета. "Турция также угрожает захватить местные компании, производящие маски, чтобы гарантировать, что они будут производить продукцию только для государства. Местное новостное агентство Hurriyet процитировало министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, который заявил, что власти будут захватывать фабрики, если компании не согласятся продавать маски исключительно министерству здравоохранения", - сообщает The Guardian. "Китай, крупнейший в мире производитель масок, стал первой страной, пострадавшей от вспышки COVID-19, и также был обвинен в прекращении своих поставок. Однако с тех пор он стал одной из немногих стран, которые пошли другим путем, продавая или жертвуя миллионы масок в Европу. Одна такая партия, предназначенная для Италии, проходила через Чешскую Республику, где она была захвачена властями при спорных обстоятельствах", - говорится в публикации. "Аналогичный инцидент произошел и в Кении, где партия, содержащая до 6 млн масок, направлявшаяся в Германию, таинственным образом исчезла при прохождении через эту восточноафриканскую страну, хотя и не звучало никаких предположений о том, что ответственность за это несет правительство", - сообщает издание. "Также во всем мире востребованы лекарства и тесты на коронавирус. После того, как президент США предположил, не имея полностью подтвержденных научных данных, что в лечении COVID-19 может помочь противомалярийный препарат, Индия немедленно ввела запрет на экспорт гидроксихлорохина. А израильское разведывательное агентство "Моссад" провело несколько тайных международных операций для доставки в страну сотен тысяч наборов для тестирования на коронавирус. Местные СМИ, ссылаясь на неназываемых медицинских работников и представителей разведки, предположили, что комплекты были куплены у вражеского государства, которое не хотело бы, чтобы такая сделка была обнародована (...)", - пишет The Guardian. "Несколько правительств в последние недели даже начали делать запасы отечественного продовольствия. Казахстан, крупный производитель муки, запретил ее экспорт, экспорт риса запретил Вьетнам, третий по величине экспортер риса в мире. Сербия сначала ввела запрет на экспорт медикаментов, а затем и подсолнечника. Глобальной нехватки продовольствия не ожидается, и большинство стран сохраняют свои рынки открытыми, но усилия обеспокоенных правительств по борьбе за контроль над ресурсами встревожили многих", - подчеркивается в статье. (...) В написании статьи приняла участие Кейт Коннолли Источник: The Guardian