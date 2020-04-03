Объявленный Путиным принудительный отпуск дорого обойдется экономике

"Кремль изо всех сил пытается сдержать эпидемию коронавируса. Но объявленный Владимиром Путиным принудительный отпуск дорого обойдется экономике", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

Путин объявил весь апрель нерабочим, заверив граждан в полном сохранении заработной платы.

"В четверг в России был зарегистрирован 771 новый случай заражения. На данный момент это максимальный прирост за сутки. Число зараженных выросло, таким образом, до 3548 человек. Большинство пациентов находятся в Москве, однако случаи заражения уже зафиксированы в более чем 70 регионах страны", - говорится в статье.

"Российское правительство неоднократно заверяло, что подготовлено к ситуации. Однако то, что именно в регионах медицинские учреждения, страдающие от сильной экономии, справятся с потенциальным наплывом пациентов, вызывает большие сомнения", - указывает журналист Андре Баллен.

"Поэтому превентивные меры необходимы для того, чтобы максимально сдержать распространение Covid-19 уже на начальной стадии. Для этого власти используют все технические средства: так, соблюдение домашнего карантина в некоторых регионах уже контролируется путем отслеживания данных мобильных телефонов".

"По словам Путина, принятые меры по изоляции уже дают первые результаты. Однако экономике эти меры, вероятно, обойдутся дорого: каждая неделя застоя стоит внутреннему валовому продукту страны 1%, считает Олег Шибанов, директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики в Сколково. За четыре недели сокращение ВВП составит 4%, оценивает эксперт".

"При этом российская экономика и без того масштабно страдает от падения цен на нефть. Алексей Кудрин, бывший министр финансов, возглавляющий сегодня Счетную палату, недавно предсказал падение ВВП до 8% в 2020 году - впрочем, тогда он еще не учитывал последствия полного простоя в апреле".

"Именно розничная торговля не продержится долго, прогнозирует Сергей Жаворонков, старший научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара. По его словам, меры российского руководства сильно ограничивают потребление", - передает издание.

"В этой связи среди предпринимателей возникает сопротивление. Артем Лебедев, руководитель одноименной студии дизайна в Москве, уже на прошлой неделе был рассержен решением предоставить россиянам нерабочую неделю. "Это очень круто, что людям сохранят зарплату. А где на нее взять денег? Может, государство компенсирует частным компаниям бабло?", - спросил известный предприниматель. И добавил, что есть достаточно людей, которые могут быть щедрыми за его счет. Так как он не нефтяной мультимиллионер, он попросит своих сотрудников выйти на работу".

"В этом смысле Лебедев не одинок, - пишет издание. - 60% москвичей все же работают в настоящее время, хотя многие из них не трудоустроены официально. Это связано также и с тем, что обещанная Путиным полная зарплата на самом деле не полная: у большинства работников она складывается из относительно низкого оклада и премии, которую они получают, только когда действительно ходят на работу. В случае болезни или карантина эта премия не выплачивается".

"Но ситуация грозит оказаться еще более критичной. По данным российской Торгово-промышленной палаты, трем миллионам предпринимателей в России грозит банкротство. Это особенно затрагивает сферы туризма и общественного питания", - подчеркивает Баллен.

"90% малых и средних предпринимателей - таких, как я, - не смогут оправиться от вируса", - посетовала Анастасия Татулова, владелица ранее успешной сети детских кафе "АндерСон".

"Программа помощи российского правительства пока действительно скорее скудная, - отмечает издание. - 1,2 трлн рублей (14 млрд евро) - это значительно меньше, чем отдают на поддержку Германия, Франция или США, причем не только в абсолютном выражении".

"Также и в процентном выражении Кремль, выделяя на эти цели около 1% российского ВВП, является здесь значительно более экономным, чем западные коллеги. Эксперты требуют использовать средства Фонда национального благосостояния, в котором находится около 100 млрд евро резервов", - передает Handelsblatt.

"Они как раз и предназначены для таких кризисных времен, аргументируют эксперты. Жаворонков раскритиковал также и то, что с целью встречного финансирования российское руководство намерено обложить налогом банковские вклады размером более 1 млн рублей (без малого 12 тыс. евро). Путин, по его словам, стал единственным правителем, который нашел уникальный способ повысить налоги в кризис, иронизирует экономист".