COVID-19, французский коронавирус в "желтом жилете"

"Под прикрытием строгого карантина, введенного французским правительством с 16 марта для "сглаживания кривой" эпидемии COVID-19, огонь гнева и обиды на элиту раздувается как никогда. Эммануэль Макрон, часто присутствующий на местах, осознает неотвратимость происходящего", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.

"(...) Эммануэль Макрон в последние дни старается как можно больше ездить по стране, чтобы встретиться с медицинским персоналом и военными подкреплениями (в Мюлузе) или производителями масок (возле Анже), он понимает, что пламя снова зажглось. Но, как ни парадоксально, в этой битве у него есть один неблагоприятный фактор: это его воинственная риторика, с самого начала использовавшаяся для того, чтобы обозначить народу "невидимого" врага, которого нужно убить. Как вести такой бой без оружия? Как объяснить, если настало время для общей мобилизации страны, необходимость реквизиции заводов, такси, частных водителей - словом, всего, что представляет собой военные усилия и что так и не было сделано сразу? Столь же деликатно из уст премьер-министра Эдуара Филиппа 28 марта прозвучало различие между первой линией (медицинский персонал на фронте), второй линией (полиция, водители, доставщики...) и третьей линией, потому что в отличие от обычной войны вирус не сидит в окопах. Он рассеивается и распространяется. Где проходит настоящая линия фронта?" - задается вопросом автор статьи.

"Желтые жилеты" являлись, пусть и в несколько карикатурной форме, типично французскими носителями насильственных действий, эгалитарных и антиэлитных устремлений. Сейчас их работу заканчивает коронавирус, причем дело дошло до того, что даже презираемые левыми радикалами производители предметов роскоши, такие как LVMH, стали первыми, кто вложил средства в войну за здоровье, перепрофилировав свои фабрики в производство масок, геля и другого оборудования", - говорится в статье.

"(...) Поостережемся от прогнозов. Теперь все будет зависеть от того, удастся или нет стратегия карантина, по поводу которой уже все во Франции и в других странах осознали, что связана она прежде всего с нехваткой масок и проверочных тестов. Но это не имеет значения, поскольку социально-политические тиски все сильнее сжимают Эммануэля Макрона. 41-летний президент видит постепенное снижение своего личного рейтинга доверия, из такой ситуации невозможно выйти с помощью новых "больших национальных дебатов". Невозможно также продолжать называть "безответственными" всех тех, кто сегодня требует сведения счетов, имея на то основания или нет. Объявленная им война требует выдающихся и популярных действий. И стоящему во главе государства убежденному либералу грозит то, что французы потребуют всего и сразу: в конечном счете все национализировать, дабы избежать катастрофы и спасти то, что еще может быть спасено в существующей системе. И тогда возникнет "преобразованная" Франция, только не по его решению, а по решению коронавируса в желтом жилете", - резюмирует Ришар Верли.