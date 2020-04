3 апреля 2020 г. Ник Скуайрес, Наталья Васильева и Андреа Фогт | The Telegraph Российская миссия по оказанию помощи Италии - это прикрытие для сбора разведданных, утверждает британский эксперт "Российская военная миссия, которая находится в Италии предположительно для помощи в борьбе с кризисом коронавируса, будет тайно собирать жизненно важные разведданные, предупредил в четверг британский эксперт. Команда, состоящая из более чем 100 российских военных, включая экспертов по химической и биологической войне, прибыла в Италию на прошлой неделе со своим оборудованием, на котором была нанесена надпись "Из России с любовью", - передает The Telegraph. "Однако эта миссия вызвала подозрение в итальянских политических и военных кругах, и источники сообщили итальянским СМИ, что "80%" оборудования, ввезенного россиянами на массивных транспортных самолетах, является "бесполезной" и используется в качестве предлога для вмешательства", - пишет газета. "Один из ведущих британских экспертов по химической и биологической войне заявил, что вполне вероятно, что контингент включает офицеров военной разведки из ГРУ, российского эквивалента МI-6. По его словам, они используют развертывание в Италии как возможность собирать сведения обо всем, от итальянских военных до транспортных систем", - утверждает The Telegraph. "Как будто у них неожиданно случились все Рождественские праздники сразу, - заявил Хамиш де Бреттон-Гордон, бывший командующий британским Полком химической, биологической, радиационной и ядерной защиты (англ. Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Regiment).- Было бы наивно думать, что они не собирают разведданные. Для них это - открытая цель". "По его словам, ему показалось странным, что итальянское правительство разрешило это развертывание. "Невероятно, что россиянам разрешили въехать в страну НАТО на крайне излишних основаниях", - сказал он The Telegraph. Итальянцы мало нуждались в дополнительных химических, биологических и радиологических ресурсах, считает он. "Они являются лидерами в химическом, биологическом, радиологическом и ядерном оружии в НАТО и в ЕС. Их считают золотым стандартом, и они обладают большими возможностями. Я не думаю, что им нужна партия стареющего российского оборудования", - сказал де Бреттон-Гордон, который покинул британскую армию в 2012 году в звании полковника. "Тот факт, что миссию возглавляет генерал Сергей Кикоть, также вызывает подозрение. "Обычно если говорить про миссию из 100 солдат или около того, то ожидаешь, что ею будет командовать майор или самое большее - полковник. То, что ею командует "двухзвездный" генерал, представляется перебором", - заявил он. "Поскольку Россия пока не сильно пострадала от вируса, Москва пользуется уязвимостью Запада. "Россияне в этом великолепны. Пока слева от вас большой шум, вы делаете что-то справа, пока никто не смотрит", - сказал он. Издание напоминает, что "после заключения соглашения между премьер-министром Италии Джузеппе Конте и президентом России Владимиром Путиным 15 военно-транспортных самолетов Ил-76 приземлились на военной базе ВВС к югу от Рима. Разгрузив груз, колонна собственных российский грузовиков с российскими флагами направился на север в Ломбардию, наиболее пострадавший регион Италии. (...) Министерство обороны России не обнародовало полный список поставок, отправленных в Италию, но заявило, что в их число входит мобильная лаборатория для тестирования на вирусы, дезинфицирующее оборудование и неназываемое оборудование, предназначенное для "помощи пациентам с коронавирусом". "(...) Помимо генерала Кикотя, который работал над реагированием на вспышки сибирской язвы, в группу входят полковник Геннадий Еремин, эксперт по бактериологической войне, работавший над кризисом свиного гриппа, и полковник Вячеслав Кулиш, эксперт по средствам защиты от биологических агентов", - пишет The Telegraph. (...) "Россияне могут также попытаться узнать больше о смертельной природе COVID-19, чтобы лучше бороться с вирусом в своей собственной стране, считает Джермано Доттори, профессор стратегических исследований в Свободном международном университете социальных наук Гвидо Карли в Риме. "Для России это миссия, нацеленная на выяснение обстоятельств", - полагает он. Источник: The Telegraph