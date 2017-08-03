Кто такая Алина Кабаева, предполагаемая возлюбленная Владимира Путина?

Бывшая гимнастка, экс-депутат, глава российского медиа-холдинга... Помимо всего этого, Алина Кабаева, судя по всему, завоевала сердце Владимира Путина. И это длится уже больше десяти лет, пишет журналист французской газеты Le Figaro Батист Эрондель.

Российские СМИ, рискнувшие заговорить о разводе Владимира Путина и его предполагаемой идиллии с Алиной Кабаевой, сломали себе на этом зубы. "Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь", - лаконично сказал в 2008 году российский президент. Его лейтмотив всегда оставался более чем ясным: проходите мимо, нечего копаться в моей личной жизни. Тем не менее, в его окружении из тени постоянно всплывало имя одной женщины. Это Алина Кабаева, ей 34 года и она на тридцать лет моложе бывшего агента КГБ, экс-гимнастка, ставшая депутатом, а затем возвысившаяся до звания медиа-магната, говорится в статье.

В возрасте 15 лет Алина Кабаева выиграла чемпионат Европы по художественной гимнастике. Местные СМИ упивались спортивными достижениями этой гимнастки, "упавшей с неба". Далее в том же виде состязаний последовали 16 призов чемпионки Европы, 9 званий чемпионки мира, 3 звания вице-чемпионки. И золотая медаль на Олимпиаде в Афинах в 2004 году, передает автор.

Книге почета "самой гибкой женщины России" все же был нанесен ущерб обвинениями в применении допинга. В 2001 году она была дисквалифицирована, и ее репутация оказалась испорчена. Утратив благосклонность публики, Алина Кабаева окончательно прекратила занятия художественной гимнастикой семь лет спустя и обратила свои взоры на политику, а затем на бизнес, пишет журналист.

Из-за политических обязанностей и предпринимательской деятельности высокого уровня Алина Кабаева все чаще появляется вместе с Владимиром Путиным. Дуэт с разницей в возрасте в 31 год, в частности, красуется на торжественных обедах. В 2009 году стал разрастаться слух о свадьбе, подпитываемый присутствием обручального кольца на левой руке бывшей гимнастки и отсутствием в ее жизни известного всем супруга. Слух вскоре был пресечен. Российский президент, верный своей линии поведения, публично заявил, "что в этом нет ни слова правды", указывает автор.

Пересуды усилились в момент рождения детей Алины Кабаевой, в частности, ее дочери в марте 2013 года. В этот период Владимир Путин впервые исчез без объяснений на 11 дней. Отправился ли он в Швейцарию, чтобы позаботиться о матери и принять новорожденного? Является ли он отцом? В аккаунте Instagram экс-депутатки нет никаких подсказок. Только архивы ее прошлых показательных выступлений в качестве гимнастки, а также изображения официальных церемоний. Владимир Путин там появляется несколько раз. Что дает основания для подозрений об этой связи еще на долгие месяцы. Так будет продолжаться вплоть до ее официального признания? - задается вопросом Эрондель.