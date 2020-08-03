Таковы планы Путина в Африке

"Президент Путин делает Африку вопросом особой важности". Этими словами начинается конфиденциальный документ министерства иностранных дел ФРГ (категории VS - "секретно"), имеющийся в распоряжении Bild. Он подробно излагает "новые амбиции России в Африке" и разоблачает подозрительные планы российского руководства в отношении континента". Издание приводит наиболее важные пункты документа, составленного осенью 2019 года.

"Важным аспектом продвижения России в Африке является военное сотрудничество с режимами, некоторые из которых являются диктаторскими. По информации МИД, "с 2015 года Россия заключила соглашения о военном сотрудничестве с 21 страной". Ранее таких стран на всем континенте было лишь четыре", - передает издание.

"К тому же Кремль "на договорной основе гарантировал для себя" право создания военных баз в шести государствах. Ими являются Центральноафриканская республика, Египет, Эритрея, Мадагаскар, Мозамбик и Судан".

"Кроме того, российская армия отчасти секретно, отчасти официально занимается обучением солдат соответствующих стран. Так, в Центральноафриканской Республике действуют 180 инструкторов российской армии. В другой части документа говорится: "Примерно 20 малийских солдат ежегодно проходят обучение в России".

"При этом во многих странах задействуется и участвует в подготовке к долгосрочному дислоцированию не только официальная армия России. Прежде всего ставка делается на частные армии, например, "Группу Вагнера", - отмечает издание.

"(...) Эксперты МИД описывают группу как "гибридный инструмент России для оказания политического, экономического и военного влияния".

"Немецкие аналитики поясняют, чем жестокие наемники Кремля могут быть полезны африканским диктаторам: "Задействование частных военных компаний, получивших "боевой опыт" в том числе в Сирии, при необходимости дает отдельным режимам возможность укрепить стабильность собственной системы".

"(...) "С долей рынка 37,6% Россия является важнейшим поставщиком оружия для африканского континента". За ней следуют США (16%), Франция (14%) и Китай (9%)".

Тем не менее "у Москвы отсутствуют ресурсы для продолжительной поддержки своей активности в Африке", говорится в документе. "Поэтому Кремль использует "антизападную пропаганду, которая делает ставку на колониальные рефлексы африканцев", - говорится в статье.

"Подытоживая, аналитики федерального правительства констатируют, что путинская Россия может дать африканским диктаторам "гарантии безопасности против "цветных революций". За это некоторые нации воспринимают ее "на равных с США" - это одна из главных целей стремящегося к "прежнему величию" режима".

"И еще одной цели Кремль может достичь "уже в краткосрочной перспективе": "доброжелательно настроенные к России государства могут способствовать тому, что Россия сможет укрепить свою роль, например, в ООН, получая от Африки поддержку своей политики".

"В общем и целом "возросший интерес" путинского государства к беднейшему континенту мира остается "очевидным". Тем не менее, считают аналитики немецкого министерства иностранных дел, "многие из новых планов останутся (...) символической политикой", - передает Bild.