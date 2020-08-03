Сыр халлуми препятствует торговой стратегии Евросоюза

"Твердый, несколько тягучий сыр из коровьего или овечьего молока является альтернативой жаренному на гриле мясу. И теперь он внезапно приобрел политическое значение", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"На Кипре халлуми упоминается уже в источниках XVI века, тогда его называли calumi. В отличие от большинства сортов сыра он не плавится при нагревании. Изначально, чтобы поддержать экспорт, халлуми называли при продаже лишь "сыром для гриля". Сегодня же он известен всему миру под своим правильным названием. Теперь киприоты опасаются, что у их сырной традиции появится конкуренция - из-за Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения (CETA), облегчающего товарообмен между Евросоюзом и Канадой", - поясняет издание.

"(...) CETA освобождает европейские компании от 99% пошлин, которые они раньше платили на канадской таможне. Уже в первый год действия договора европейский экспорт в Канаду вырастет на 15% до 40 млрд евро. Однако некоторые продукты, возможно, будут продаваться в меньшем объеме, так как у них появятся конкуренты, которые будут лучше или дешевле или будут активнее продвигаться на рынке".

"Левые партии на Кипре сетуют на то, что халлуми и другие продукты питания с острова слишком плохо защищены. CETA, по их мнению, укрепляет позиции международных концернов и уничтожает мелких производителей. В парламенте в Никосии 37 депутатов проголосовали против торгового договора с Канадой и лишь 18 поддержали его. В случае с сыром народу численностью миллион человек не до шуток. Фонд "в защиту традиционного кипрского сыра халлуми" уже решал ранее спор с Бельгией о товарном знаке", - говорится в статье.

"Для Европы предварительное "нет" из Никосии щекотливо. Хотя договор с Канадой давно одобрен правительствами ЕС и Европарламентом и поэтому на временной основе вступил в силу в 2017 году, (...) CETA будет считаться окончательно завершенным только после одобрения национальными и региональными парламентами. "Несогласие кипрского парламента показывает, насколько спорным является это соглашение", - говорит депутат Европарламента от партии "зеленых" Анна Каваццини".

Правительство Кипра хочет договориться об исключениях для местных продуктов. "Для ЕС "сырный мятеж" - предупредительный сигнал. На протяжении многих лет он пытается согласовать для своих компаний больше договоров на экспорт, чтобы обеспечить благосостояние и рабочие места. Свободная торговля находится под давлением с тех пор, как президент США Дональд Трамп сначала остановил работу по заключению Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства (TTIP) с ЕС, а затем обложил рекордными пошлинами Китай и половину мира. Он то и дело угрожает введением импортных пошлин на европейские автомобили - и уже ввел их на европейскую сталь и, из-за субсидий для Airbus, на различную продукцию 20 государств ЕС".

"Евросоюзу уже удалось заключить новые торговые договоры, в частности с Японией. На выходных вступило в силу соглашение с Вьетнамом. Брюссельский комиссар Фил Хоган обещает, что в таких договорах будут реализовываться и контролироваться экологические и трудовые стандарты. Но это убеждает не всех критиков. Так, много недовольства готовит на данный момент самое масштабное соглашение ЕС. Соглашение ЕС-МЕРКОСУР, заключенное с Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем, освободило бы европейские компании от 4 млрд евро таможенных пошлин. Однако критики предупреждают о негативных последствиях соглашения для европейских фермеров и экологии Южной Америки, например, в результате увеличения производства мяса. В таких странах, как Франция и Австрия, разгорается протест против согласованного в 2019 году договора. (...)", - пишет Süddeutsche Zeitung.