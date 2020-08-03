Счастье все-таки в деньгах (в очень большом их количестве)

"Связаны ли деньги и счастье, трудно доказать эмпирическим путем. Но новые данные показывают: особенно довольны своей жизнью миллионеры", - сообщает немецкое издание Die Zeit.

"В деньгах ли счастье? На этот вопрос пытались ответить многочисленные научные исследования. (...) Связь между деньгами и счастьем описать трудно, так как на счастье влияет много факторов, - отмечает автор статьи Марсель Фрацшер. - Так, наука о счастье показывает, что люди с более крепким здоровьем, имеющие семью, довольные своей работой и живущие в здоровой среде, в целом являются значительно более счастливыми. Также в большинстве обществ мужчины в среднем счастливее женщин. Люди в свободном, демократическом обществе чаще всего значительно счастливее людей в автократическом или социалистическом обществе, также если учесть разницу в производительности экономики. Сложнее ситуация выглядит с возрастом: люди более молодого и старшего возраста в среднем более довольны своей жизнью, чем люди среднего возраста. Таким образом, если мы хотим понять связь между деньгами и счастьем, нам нужно учитывать и эти факторы".

"К тому же важно и одновременно сложно провести различие между взаимосвязью и причинной обусловленностью. Действительно ли большее количество денег приводит к большему счастью? (...) Ведь более счастливые люди могут быть более успешными в профессии и таким образом зарабатывать больше денег", - говорится в статье.

"Еще одно важное различие необходимо провести между счастьем и удовлетворенностью. Большинство опросов о счастье пытаются измерить эмоциональную величину собственных ощущений, которая зачастую фокусируется на собственном опыте в настоящем. (...) При этом довольство является скорее рациональной, рефлексивной оценкой течения собственной жизни".

"В новом исследовании Немецкого института экономических исследований в Берлине были рассмотрены различия в удовлетворенности жизнью разных групп населения в зависимости от их финансового состояния. И здесь между миллионерами и другими группами было выявление на удивление сильное различие в общем довольстве жизнью. Люди из нижней половины шкалы финансового состояния несколько менее довольны жизнью, чем люди верхнего среднего класса, которые в свою очередь несколько менее довольны жизнью, чем состоятельные люди. Однако наибольшее довольство жизнью характерно все же для миллионеров", - говорится в статье.

"В исследовании были рассмотрены отдельные сферы жизни, вызывающие удовлетворение. Был сделан вывод, что миллионеры гораздо более довольны не только своим доходом, но и своей работой, семьей и своим здоровьем, - отмечает издание. - При этом следует отметить, что почти ¾ людей с большим состоянием занимаются собственным делом (73%), это преимущественно мужчины (69%), (...) большинство из них имеют хорошее образование и относятся к категории среднего или старшего возраста".

"Для всех нас, у кого нет большого состояния, есть одно утешение: кажется, у миллионеров меньше радости в жизни - их удовлетворенность свободным временем не превышает таковую у большинства, и они даже менее довольны им, чем состоятельные люди. Возможно, это связано с тем, что они работают намного больше остальных: в среднем 47 часов в неделю, в то время как другие граждане работают 37 часов. Словом, кажется, деньги действительно делают людей более довольными своей жизнью. Впрочем, в основном тогда, когда денег у людей очень много", - резюмирует Die Zeit.