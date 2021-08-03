Министр иностранных дел Израиля анонсирует новый курс в исторической политике

"Пришло время начать рассказывать реальную историю об антисемитах: министр иностранных дел Израиля Яир Лапид анонсировал смену курса в исторической политике - и подвергся резкой критике со стороны правых", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В 2004 году министерство иностранных дел Израиля учредило Глобальный форум по борьбе с антисемитизмом (GFCA). Пока он собирался семь раз, в этом году - с 13 по 15 июля. Одним из самых больших успехов инициативы стал ее вклад в международное продвижение рабочего определения антисемитизма, сформулированного в 2016 году Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA). С растущим успехом Форум также работает над достижением консенсуса в отношении того, что антисемитизм следует рассматривать не как еще одну форму расизма, а как самостоятельное явление - и это явно противоречит прежней позиции государства Израиль, которую еще в 2011 году сформулировало посольство в Берлине в своем программном документе о "клеветнической кампании против Израиля": "Антисемитизмом называется форма расизма, направленная против еврейского народа".

"В соответствии с новой стратегией, антисемитизм должен быть закреплен как отдельное преступление в законодательстве как можно большего числа стран. В Германии, которая является одним из пионеров в этом вопросе, это произошло в конце марта: благодаря закону о борьбе с правым экстремизмом и преступлениями, совершаемыми на почве ненависти, антисемитские мотивы были включены в качестве отягчающих мотивов в уголовный кодекс (параграф 46, пункт 2)", - говорится в статье.

"В этом году на заседании Глобального форума, которое на этот раз прошло в онлайн-формате, (...) переполох вызвал не кто иной, как министр иностранных дел и заместитель премьер-министра Израиля Яир Лапид, - пишет издание. - Практически диаметрально противореча нынешнему курсу GFCA относительно различий антисемитизма и расизма, министр иностранных дел Израиля заявил в своей речи, транслировавшейся в интернете: "Пришло время начать рассказывать реальную историю об антисемитах. Антисемиты были не только в будапештском гетто. Антисемиты - это работорговцы, которые бросали скованных цепями рабов в море. Антисемиты - это хуту в Руанде, которые истребляли тутси. Антисемиты - это мусульмане, которые за последнее десятилетие убили более 20 млн мусульман. Антисемиты - это ИГ* и "Боко Харам". Антисемиты - это те, кто забивает до смерти молодых членов ЛГБТ. Антисемиты - это все те, кто преследует людей не за то, что они сделали, а за то, кем они являются, за то, какими они родились".

"Шквал возмущения в социальных сетях возник уже тогда, когда видеозапись выступления Лапида на английском языке была опубликована на странице его министерства в Facebook, а он еще и разместил ее в Facebook на иврите. Этот пост одновременно стал ответом на яростную критику, обрушившуюся на министра справа. Амихай Шикли, избранный депутатом парламента от правящей партии "Ямина", которую он бойкотирует за вступление в коалицию, обвинил Лапида в невежестве и посоветовал ему еще раз окончить школу. Правая газета Israel Hayom обвинила Лапида в искажении истории, в результате которого любой теперь может заявить, что "сионизм сам по себе также является антисемитизмом". Бывший премьер-министр и нынешний лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал министра иностранных дел в Twitter, заявив, что он нивелирует явление антисемитизма и тем самым умаляет исключительность ненависти к евреям и масштаб трагедии Шоа. "Если бы всякое страшное насилие было антисемитизмом, то все были бы антисемитами, и антисемитизма как такового не было бы", - написал Нетаньяху".

"В левом лагере, наоборот, слова Лапида были встречены с энтузиазмом. Журналист газеты Haaretz Нир Гонтай заявил об "основополагающей речи" в "истории Израиля, если вообще не всего еврейского народа", - передает FAZ.

"Через неделю после своего выступления на заседании GFCA Яир Лапид выступил в Haaretz с длинной статьей, которая появилась в англоязычном издании только на прошлой неделе под заголовком "Является ли антисемитизм расизмом?". В ней Лапид был немного более умерен в отношении различия между двумя терминами: даже если, по мнению некоторых людей, антисемитизм отличается от расизма, в основе обоих лежит ксенофобия, написал он".

"Предыдущее правительство, по мнению Лапида, не нашло средства против растущего антисемитизма - именно из-за чрезмерного акцентирования темы Холокоста. Мир, по его словам, уже не так потрясен Шоа; чувство вины и осознание исторической ответственности пугающим образом сокращаются".

"Лапид призывает к открытой дискуссии, координаты для которой задает он сам: помимо урока, который Израиль извлек из Холокоста - сосредоточиться на силе и самообороне, необходимо извлечь и "универсальный" урок - бороться со "всеми проявлениями расизма". Это следует учитывать не только "при выборе наших друзей в мире", но и при решении "израильско-палестинского конфликта" и в отношении "меньшинств, живущих среди нас". По мнению Лапида, необходимо срочно снизить уровень истерии, с которой реагируют на любую критику в адрес политики израильского правительства: "Можно сказать, что каждый антисемит выступает против политики Израиля в Газе, но не каждый, кто выступает против этой политики, является антисемитом".

"Это новый тон, предвещающий смену курса, - резюмирует Frankfurter Allgemeine. - Какие последствия это будет иметь, покажет время. В любом случае, дискуссия открыта: в Израиле не проходит и дня без публичных комментариев по поводу заявлений Лапида".

*организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации