Привитые люди так же заразны, как и непривитые? Исследование показало принципиальную разницу

"В США ученые на примере нескольких вспышек коронавируса заметили, что у зараженных людей, как вакцинированных, так и невакцинированных, вирусная нагрузка была примерно одинаковой. То есть они могут быть в равной степени заразны. Однако новое исследование, проведенное в Сингапуре, показывает, что это не повод сомневаться в эффективности вакцин", - пишет немецкий журнал Focus.

"В июле в американском штате Массачусетс во время нескольких крупных мероприятий около 500 человек заразились коронавирусом. Об этом в пятницу сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). В связи с этим ведомство изучило риск заражения от привитых и непривитых людей. Среди 469 зараженных 346 уже были полностью вакцинированы, что составляет почти три четверти случаев коронавируса", - передает издание.

"Среди прочего, ведомство выявило, что при "дельта"-варианте вирусная нагрузка была выше, чем при заражении "альфа"-вариантом коронавируса. Кроме того, они обнаружили, что вирусная нагрузка у вакцинированных людей была почти такой же высокой, как и у невакцинированных. "Если это подтвердится, то инфицированные привитые люди, возможно, распространяют "дельта"-вариант так же, как и непривитые", - так оценил данные иммунолог Карстен Ватцль в Twitter. Однако он подчеркнул: "Вакцинированные люди заражаются реже, и, конечно, есть разница, защищен ли другой человек прививкой или нет".

"Выводы CDC подтверждает новое препринт-исследование из Сингапура. Оно также показывает, что вирусная нагрузка может быть одинаково высокой у вакцинированных и невакцинированных людей. Однако значительные различия между привитыми и непривитыми проявляются в отношении течения болезни. Это связано с тем, что у вакцинированных людей вирусная нагрузка снижается быстрее. Поэтому они могут быстрее побороть вирус и, следовательно, заразны в течение более короткого периода времени. "Потому что у привитых гораздо быстрее появляются нейтрализующие антитела, которые эффективно борются с вирусом", - поясняет иммунолог Ватцль".

"Для того чтобы определить вирусную нагрузку и, соответственно, риск заражения от инфицированных, ученые изучили показатели так называемого "порогового цикла" (Ct) у 218 зараженных. Он определяется с помощью ПЦР-теста. (...) Низкое значение Ct означает, что у человека высокая вирусная нагрузка и, следовательно, он высоко заразен. Высокий показатель Ct, наоборот, означает, что у человека низкая вирусная нагрузка и, следовательно, он менее заразен".

"В качестве ориентира Институт Роберта Коха указывает показатель Ct, равняющийся 30. Начиная с этого значения инфицированный человек теоретически больше не заразен. На практике, однако, этот показатель также зависит от качества взятого мазка и теста. В обеих группах, вакцинированных и невакцинированных, значения Ct на начальном этапе заражения составляли около 20. Однако если у вакцинированных значения превысили отметку 30 уже через 9 дней, то у невакцинированных это произошло только через 14 дней. В этот момент показатель Ct у вакцинированных людей уже равнялся 40", - говорится в статье.

"Быстрое снижение вирусной нагрузки имеет значение для рекомендаций относительно передачи вируса и инфекционного контроля, - объясняют авторы исследования из Сингапура. - Более короткий период, в течение которого возможна передача инфекции, может позволить сократить продолжительность изоляции для привитых людей".

"Данные из Сингапура дают надежду на то, что хотя вакцинация и не обеспечивает стопроцентной защиты от заражения, она снижает риск развития тяжелого заболевания. В то же время данные из США также показывают, что пока не сформировался коллективный иммунитет, вспышки заболеваемости могут возникать снова и снова", - пишет Focus.