В период Олимпийских игр в Токио японское правительство не справляется с новой волной заражений Covid-19

(...) "В первые дни великого повествования об Олимпийских играх в Токио простая сноска внизу страницы о возобновлении заражений коронавирусом и о том, что их взрывной рост составил 217% за одну неделю в столице, в то время как во всей Японии был превышен порог в 10 тыс. заболевших в день, меняет смысл заголовков СМИ. Новый режим чрезвычайной ситуации вступил в силу 2 августа в трех префектурах, граничащих со столицей (Чиба, Канагава и Сайтама), а также в Осаке. С 8 июля в Токио также введен режим чрезвычайной ситуации", - пишут корреспонденты Le Monde в Токио Филипп Месмер и Филипп Понс.

(...) "Создается впечатление, что правительство премьер-министра Ёсихидэ Суги не справляется с ситуацией. Его манера общения лишь усугубляет такое ощущение: речи малоубедительны, так как лишены сочувствия к пациентам и медперсоналу. Врачи и медсестры, часть которых должны оставаться мобилизованными на олимпийских объектах, изо всех сил пытаются справиться с прибытием новых пациентов, 75% из которых поражены очень заразным вариантом Дельта", - говорится в статье.

"Премьер-министр монотонным голосом призывает население следовать рекомендациям правительства: оставаться дома и смотреть Олимпийские игры по телевизору, сокращать прогулки до строго необходимых и не ходить в рестораны - заведения не должны больше подавать алкоголь после 19 часов и закрываться в 20 часов. Но в Японии режим чрезвычайной ситуации не означает локдауна. Он также не сопровождается принудительными мерами, ограничивающими передвижение, что было бы неконституционным", - отмечают авторы статьи

"Зато Суга приветствует меры, принятые для предотвращения заражения в "пузыре" Олимпийской деревни - однако с 1 июля там было обнаружено 259 положительных случаев - что вызывает определенное раздражение у населения, которое не пользуется подобным вниманием. По словам премьер-министра, "Олимпийские игры не оказали никакого воздействия на новый всплеск заражений". Но остаются вопросы. Тысячи полицейских и волонтеров со всей Японии, многие из которых не вакцинированы, но могут свободно перемещаться по столице, вернутся домой после события, потенциально являясь носителями вируса", - указывают журналисты.

"Олимпийский пузырь не является непроницаемым. Два грузинских спортсмена, конечно, лишились своей аккредитации на выезд в город в нарушение коронавирусных протоколов. Но соблюдение всех директив в "олимпийской семье", начиная с ношения маски, остается неустойчивым", - пишет Le Monde.

"Проведение Олимпиады, несмотря на противодействие большинства японцев, послало ошибочный месседж: поскольку Олимпийские игры проходят в разгар пандемии, а стадионы национального чемпионата по бейсболу продолжают принимать зрителей, многие подумали, что ситуация была не так уж и плоха", - говорится в публикации.

(...) "Не слишком харизматичный премьер-министр, похоже, сожалеет о том, что его сограждане "не чувствуют серьезности ситуации". Словно на них ложится ответственность за новый всплеск заражений. Его заявления лишь усилили раздражение населения из-за зигзагообразного управления пандемией: режим чрезвычайной ситуации слишком быстро был отменен, затем восстановлен через несколько недель, а вакцинация отложена", - комментируют Месмер и Понс.

"Только чуть более четверти японцев прошли полный цикл вакцинации. В частности, они сталкиваются с трудностями при назначении на прием из-за проблем с поставкой доз вакцины, в результате проволочек со стороны правительства и задержек с их заказами", - говорится далее.

"Такими факторами объясняется слабое влияние директив правительства. "Люди игнорируют предупреждения правительства, которое захотело организовать Олимпийские игры в таком густонаселенном городе, как Токио", - пишет газета "Асахи симбун" 29 июля.

"Когда режим чрезвычайной ситуации был объявлен впервые, японцы выполнили официальные рекомендации, продемонстрировав свое привычное сознание гражданского долга. Но сегодня улицы шумных кварталов обретают свою обычную толпу. Рестораны остаются открытыми и после 20 часов, оправдывая эти "нарушения" задержками в оплате, а также низким уровнем помощи, предоставляемой в обмен на соблюдение этих директив. Наконец, значительная часть жителей больших городов отправляется в свои родные края, чтобы вместе с семьей отпраздновать ежегодный праздник памяти умерших предков (Фестиваль Обон)", - описывают журналисты.

"На полпути Олимпийских игр в Токио большое количество медалей, собранных японской командой - 17 золотых медалей на 1 августа, это рекорд - несомненно, вызывает неподдельный энтузиазм. (...) "Девять из десяти японцев наблюдали за ходом Олимпийских игр, или 110 миллионов человек", - радуется в Twitter Кристиан Клауэ, официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК). Большинство японцев не хотели их видеть в разгар пандемии, но у них нет причин уклоняться от удовольствия смотреть их по телевизору - как если бы они были в другой стране", - отмечает издание.

"Эти Олимпийские игры проливают свет на растущий разрыв между японцами и правительством, являющимся узником своих олимпийских обязательств, изо всех сил пытающимся отреагировать на пандемию, над которой оно, похоже, теряет контроль. Судя по всему, и над населением, которое уклоняется от его рекомендаций", - резюмируют Филипп Месмер и Филипп Понс.