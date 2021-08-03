Сторонники теории заговора всегда оказываются правы

(...) "Сенсационная новость из Financial Times сообщает нам о том, что два производителя вакцин с матричной РНК, единственных на данный момент, которыми прививают в Швейцарии, Moderna и Pfizer/BioTech, добились от Евросоюза согласия закупать их дозы по цене на несколько евро дороже. Их прогнозы продаж стремительно растут: в 2022 году Moderna оценивает их в 30 млрд в долларов, а у Pfizer - 56 млрд долларов", - пишет редакция швейцарской газеты Le Temps.

"Какова первая реакция? Неужели ЕС и эти фармацевтические компании могут быть настолько глупы, чтобы лить воду на мельницу сторонников теории заговора? Повсюду настала пора, когда необходимо убедить скептиков в том, что вакцинация на данный момент является наилучшей доступной защитой от заражения и наилучшей гарантией возвращения к нормальной жизни для наших обществ, которые так сильно пострадали от пандемии", - рассуждает автор статьи Серж Мишель.

"Тогда как сторонники теории заговора назойливо повторяют: пандемия - это макиавеллиевский план сильных мира сего, которые тайно действуют так, чтобы убить наши свободы и заработать миллиарды, продавая опасные продукты", - говорится в статье.

"На демонстрации антипрививочников в субботу 31 июля в Женеве именно это утверждала Астрид Штукельбергер, бывшая приват-доцент Женевского университета, вступившая в конфликт со своим бывшим работодателем и перешедшая в "комплосферу". "Есть те, кто хочет, чтобы вы во что бы то ни стало заболели, [...] нас ждет вечная пандемия!" А затем добавила, вопреки всем научным фактам: "РНК-вакцина за 48 часов оказывает воздействие на репродуктивные органы [...] и на спинной мозг, что может вызвать рак". Теперь она и горстка ее последователей смогут кричать: "Мы были правы, миром правит жажда наживы!"

(...) "Однако если бы Moderna и Pfizer наоборот объявили о снижении цен, это могло бы стать доказательством того, что они не гнушаются никакими методами, лишь бы ввести свою отраву в последних упрямцев. Но это никак не оправдывает эти фармацевтические компании: то, как они используют преимущества своей сильной позиции по отношению к ЕС, является, по меньшей мере, несвоевременным и неправомочным", - резюмирует редакция.