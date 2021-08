3 августа 2021 г. Стивен Мафсон | The Washington Post Ученые ожидали таяния болотистых участков вечной мерзлоты Сибири. То, что они обнаружили, "гораздо опаснее" "Ученые давно обеспокоены тем, что многие называют "метановой бомбой" - потенциально катастрофическим выбросом метана из тающих болот в вечной мерзлоте Сибири. Но исследование, проведенное тремя геологами, показывает, что жара в 2020 году выявила резкий рост выбросов метана "потенциально в гораздо больших количествах" из другого источника: тающих горных пород в арктической вечной мерзлоте", - сообщает The Washington Post. "Разница в том, что в результате оттаивания болотистых участков высвобождается "микробный" метан из разложения почвы и органических веществ, а при оттаивании известняка или карбонатной породы высвобождаются углеводороды и газогидраты из резервуаров как под слоем вечной мерзлоты, так и внутри нее, что делает его "гораздо более опасным", чем предполагали прошлые исследования", - говорится в статье. "Николаус Фройцхайм, преподающий в Институте геологических наук Боннского университета, сообщил, что он и двое его коллег использовали спутниковые карты, на которых замерялись интенсивные концентрации метана на двух "заметных вытянутых участках" известняка - полос шириной в несколько миль и длиной до 375 метров - на полуострове Таймыр и в районе северной Сибири. Исследование было опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences", - говорится в статье. "Температура поверхности во время аномальной жары в 2020 году взлетела на 10,8 градусов по Фаренгейту выше норм 1979-2000 годов. В исследовании говорится, что на вышеупомянутых вытянутых участках почти нет почвы и мало растительности. Так что известняк выходит на поверхность. По мере того, как горные образования нагреваются, открываются трещины и карманы, высвобождая застрявший внутри метан". "По словам Фройцхайма, концентрация метана повысилась примерно на 5%. Дальнейшие испытания показали, что концентрация метана сохранялась до весны 2021 года, несмотря на возвращение низких температур и снегопада в регионе", - отмечается в публикации. "Мы ожидали повышенного содержания метана в болотистых районах, пояснил Фройцхайм. - Но это были не заболоченные земли, а обнажения известняка. На них очень мало почвы. Это был действительно удивительный сигнал от твердых пород, а не от болот". (...) "Самыми крупными источниками метана в мире являются сельское хозяйство ( например, выращивание риса) и утечки в результате гидравлических разрывов в Пермском газоносном бассейне США в Техасе и Нью-Мексико. Но, по словам Фройцхайма, в условиях вечной мерзлоты "вопрос в том, каковы будут выбросы, а этого мы точно не знаем". "Обычно вечная мерзлота действует как крышка, запечатывающая метан внизу. Она также может блокировать газовые гидраты, которые представляют собой кристаллические твердые частицы замороженной воды, содержащие огромное количество метана. Неустойчивые при нормальном давлении на уровне моря и температурах, газовые гидраты могут быть опасно взрывоопасными при повышении температуры", - пишет The Washington Post. "В исследовании говорится, что газовые гидраты в вечной мерзлоте Земли, по оценкам, содержат 20 гигатонн углерода. Это небольшой процент всего углерода, заключенного в вечной мерзлоте, но продолжающееся нагревание газовых гидратов может вызвать разрушительные и быстрые выбросы метана из обнажений горных пород", - указывает издание. "Будет важно продолжить сравнение выбросов метана в последующие годы, чтобы точно определить, сколько дополнительного геологического метана выбрасывается в атмосферу по мере таяния вечной мерзлоты, - подчеркивает Тед Шур, профессор экологии экосистем Университета Северной Аризоны. - Мы знаем, что аномальная жара была реальной, но без дополнительных данных по метану за несколько лет невозможно определить, спровоцировала ли она выброс метана". (...) Источник: The Washington Post