3 декабря 2019 г. Михаэль Г.Мейер | Berliner Zeitung "Великий файрвол" скоро и в России? "Россия хочет получить больше контроля над своим интернетом - речь часто идет о своего рода российском варианте "великого китайского файрвола", - пишет немецкое издание Berliner Zeitung. - С 1 ноября в стране действует новый закон о так называемом суверенном интернете. Российские ведомства сообщили, что речь идет об укреплении защиты от кибератак из-за границы. Однако критики говорят: российское правительство скорее хочет заставить замолчать критиков и воспрепятствовать вирусному распространению критики". Речь идет о полном отделении сети от иностранных серверов и данных. Но так ли просто осуществить это в России? "Клаус Ландефельд, эксперт по IT-безопасности и член правления интернет-объединения Eco, сомневается, что в России можно реализовать подобное: в Китае, по его словам, изначально делали ставку на модель "великого файрвола". "Там существует пять точек сопряжения с зарубежным интернетом, в России же таковых около 3 тыс.", - говорит эксперт". "К тому же в России не две крупных компании, организующих это соединение, как в Китае, а десятки компаний, в том числе не государственных (...)", - передает издание. "В тени находящихся под контролем государства прессы и телевидения в России возникла критическая интернет-среда с миллионами пользователей. На YouTube активны смельчаки и ряд журналистов, например, Юрий Дудь, наиболее известный российский YouTube-блогер. Онлайн-журналы Meduza, The Insider или The Bell читают миллионы людей". При этом популярность классических СМИ падает, говорится в статье. По словам Ирина Малковой, главного редактора The Bell, настроения в редакциях онлайн-СМИ отмечаются ощущением большой неопределенности, тем не менее ее редакцию новый закон пока не затронул. "Курьезно, что цензоры и медийные регуляторы дают очень разобщенное представление о том, что разрешено, а что нет, - отмечает издание. - (...) "Решения принимаются выборочно. Необязательно, что тот, кто опубликует сообщение о коррупции, после этого сразу же окажется в тюрьме. Кто-то может писать резкие политические комментарии в своем блоге, и ничего не случится. Но есть СМИ и журналисты, которых за это арестуют", - говорит Ульрике Груска, эксперт "Репортеров без границ", написавшая 50-страничный доклад о положении интернет-СМИ в России". "Насколько самоуправно действует российская цензура, показывает пример электрика Андрея Бубеева, опубликовавшего во "ВКонтакте", российской версии Facebook, текст под названием "Крым - это Украина". Во "ВКонтакте" у него всего 12 друзей, однако этого оказалось достаточно для того, чтобы приговорить его к двум годам и трем месяцам тюрьмы. Сегодня Бубеев живет на Украине. Его пример показывает: речь идет о том, чтобы создать создать атмосферу страха и неопределенности, говорит Ульрике Груска". "Что будет дальше с российским интернетом? Это сложно предсказать, говорят такие эксперты, как Ульрике Груска. Во всяком случае в России есть растущее критическое общество, ведущую роль в котором играет молодежь и которое больше не будет терпеть всё", - пишет Berliner Zeitung. Источник: Berliner Zeitung