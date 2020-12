3 декабря 2020 г. Том Берджис | Financial Times Секретная схема вывода миллионов из трубопроводного мегапроекта в Центральной Азии "Согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times, один из директоров "Газпрома" получал прибыль от секретной схемы, связанной со строительством многомиллиардного газопровода между Центральной Азией и Китаем. В документах указывается, что сотрудники и консультанты, работающие на Тимура Кулибаева, разработали схему, по которой казахстанский миллиардер получил не менее десятков миллионов долларов по контрактам, связанным с масштабным проектом", - пишет Financial Times. "Кулибаев, входивший в совет директоров российского энергетического гиганта с 2011 года, является зятем бывшего президента Казахстана и имеет широкий круг деловых интересов, от банковского сектора до горнодобывающей промышленности и недвижимости. Как один из самых влиятельных чиновников в стране, он курировал государственные компании, которые выдавали контракты на строительство трубопроводов на территории Казахстана", - пишет газета. "Электронные письма, отправленные в период с 2008 по 2014 год, и слитые информатором, содержат подробное описание схемы, которая, как складывается впечатление, позволяла Кулибаеву получать долю прибыли от контрактов на трубопроводы, предоставленных ЕТК, компании, принадлежащей российскому бизнесмену Александру Карманову. Согласно схеме, ЕТК закупала трубы на заводах на Украине и в России. Но сначала она продавала тем же заводам сталь для производства труб - с огромной надбавкой к цене, которую она заплатила за металл", - говорится в статье. "Контракты, изученные FT, показывают, что компания ETK в Сингапуре согласилась купить сталь, произведенную китайской группой Jiangsu Shagang, по цене 935 долларов за тонну и продать сталь российскому производителю трубопроводов TMK по цене 1500 долларов за тонну. Контракт ТМК предусматривает общие затраты "примерно 200 млн долларов", что равняется валовой прибыли ETK в размере 75 млн долларов. Однако документы, с которыми ознакомилась FT, позволяют предположить, что большая часть этих денег предназначалась не компании Карманова, а Кулибаеву. Они раскрывают детали корпоративной структуры, предназначенной для переправки прибыли от наценки на сталь через компании в Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах, в конечном итоге, самому Кулибаеву. Электронные письма и презентация в PowerPoint указывают на то, что Кулибаев должен был получать 70% прибыли - доля, которая принесла бы ему 53 млн долларов только от этой сделки. В одном электронном письме консультант отправил счета компании Кулибаева за услуги по разработке схемы", - сообщает FT. (...) "Адвокаты Кулибаева заявили, что он "никогда не имел интересов или доли в какой-либо структуре ETK, прямо, косвенно или через какое-либо назначение представителя или через аналогичные схемы". (..) Адвокаты Кулибаева ответили, что он "никогда не участвовал ни в одном из описанных действий". Они заявили, что предположение о том, что "70% различной прибыли возвращались обратно в организацию нашего клиента, базирующуюся в Сингапуре, является ложным". В переписке с FT его адвокаты также утверждали, что он стал объектом кампании дезинформации. Однако электронные письма, в которых описывается схема, связанная с трубопроводами, входят в значительный объем, утечку которого произвел информатор. Они содержат множество документов, которые подтверждают друг друга и подкрепляются корпоративными данными из России, Сингапура и Великобритании (...)", - сообщается в статье. "(... ) Asia Gas Project был частью грандиозного предприятия, которое ускорило смещение экономической мощи с запада на восток. В августе 2007 года к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присоединился его китайский коллега Ху Цзиньтао в столице Казахстана Астане, чтобы объявить о новых трубопроводах, по которым газ из Центральной Азии, долгое время продававшийся в основном в Европу, будет доставляться в Китай. Построенные совместно Казахстаном и Китаем, эти трубопроводы, с тех пор все завершенные, протянулись на более чем 3000 км и финансируются за счет государственных займов Китая. Первые две линии стоили 7,5 млрд долларов, за которыми должна была последовать третья стоимость около 3 млрд долларов, а затем и четвертая". "Среди крупнейших победителей этой "золотой жилы " контрактов, связанных с трубопроводом, был россиянин по имени Александр Карманов. В 1990-х годах он был владельцем стрип-клуба Daydreams, популярного среди новых богачей посткоммунистической Москвы. Сведения о его карьере с тех пор не содержат никаких подсказок о том, как он продвинулся до того, чтобы попасть в список Forbes в качестве одного из ведущих подрядчиков России, тех, кто получил наибольшую выгоду от государственных контрактов", - говорится в статье. "Человек, который знал Карманова, когда они оба работали по контрактам с "Транснефтью", российской государственной нефтетранспортной группой, описал его как "человека, который сделал себя сам", но который "знает огромное количество людей в структурах власти". Информации об этих связях было мало, хотя он говорил о своей дружбе с Аркадием Ротенбергом, еще одним ведущим подрядчиком, который попал под санкции США против кремлевского ближнего круга Кремля. Карманов спонсировал санкт-петербургский клуб дзюдо, основанный Ротенбергом, бывшим спарринг-партнером Владимира Путина, который был почетным президентом клуба", - пишет FT. "Несмотря на то, что он так и не построил ни одной фабрики, Карманов зарекомендовал себя как одна из доминирующих фигур на очень прибыльном рынке: поставляя стальные трубы для трубопроводов, которые пользовались большим спросом во время энергетического бума в России 2000-х годов. Проект Asia Gas Pipeline был для Карманова шансом завоевать новые рынки, и он это сделал. Электронные письма, с которыми ознакомилась FT, содержат коммерческие соглашения, свидетельствующие о том, что в период с 2008 по 2012 год его компании выиграли контракты на производство стальных труб для проекта стоимостью не менее 370 млн долларов, а, возможно, втрое больше. Они также выиграли контракты на сумму не менее 1,5 млрд долларов на торговлю нефтью и газом, транспортируемыми по казахстанским трубопроводам", - отмечается в публикации. "(...) Один человек возвышался над казахстанской энергетической отраслью, в которой преуспел Карманов - Тимур Кулибаев (...), с 2011 года - председатель фонда национального благосостояния с бюджетом в 80 млрд долларов, который курировал все бизнес-интересы государства, включая Asia Gas Project. К тому времени он сам уже был миллиардером. Так же, как и его жена Динара - дочь казахского диктатора Назарбаева. Влияние Кулибаева распространялось за пределы Казахстана. В дополнение к своей роли в "Газпроме", российской государственной газовой компании, которая находится в центре энергосистемы Путина, его тесть был ключевым союзником российского лидера". "Кулибаев привлек внимание Запада, когда его назвали загадочным покупателем, который в 2007 году заплатил 3 млн фунтов стерлингов сверх заявленной цены, чтобы купить Саннингхилл-Парк, королевское поместье, которое королева Великобритании подарила принцу Эндрю в качестве свадебного подарка. Он также столкнулся с обвинениями в отмывании денег в рамках швейцарского дела, которое в конечном итоге было прекращено", - напоминает газета. (...) В написании статьи принял участие Макс Седдон Издание указывает, что документы, с которыми ознакомилась FT, совпадают с некоторыми деталями, раскрытыми газете и во время бесед с казахстанским оппозиционером внуком Назарбаева Айсултаном, когда "он описал коррупционные схемы в нефтегазовой отрасли, назвав некоторых членов своей семьи и кремлевских деятелей. 15 августа 2020 года его нашли мертвым в Грин-парке в центре Лондона. Вскрытие показало, что причиной смерти стало отравление кокаином. Лондонский коронер готовится провести расследование в новом году". Источник: Financial Times