3 декабря 2020 г. Макс Седдон | Financial Times Путин дает приказ о массовой добровольной вакцинации от Covid-19 со следующей недели "Президент России Владимир Путин приказал чиновникам начать вакцинацию врачей и учителей против Covid-19 уже на следующей неделе на фоне того, как страна борется с всплеском инфекций, от которого страдают больницы в нескольких регионах. Вакцина, которую будут вводить на добровольной основе - это вакцина "Спутник V", разработанная российским государственным Институтом Гамалеи", - пишет Financial Times, напоминая, что она стала "(...) первой в мире зарегистрированной вакциной против Covid-19 после испытаний фазы 2 в августе. (...) По словам Путина, Россия уже произвела 2 млн доз вакцины. (...)". "Дмитрий Песков, официальный представитель Путина, заявил ранее в среду журналистам, что граждане России будут иметь "абсолютный приоритет" в получении вакцины, прежде чем Москва начнет продавать ее за границу в следующем году (...)", - сообщается в статье. "Ученые из Института Гамалеи заявили на прошлой неделе, что промежуточные данные испытаний фазы 3 показали, что "Спутник V" эффективен более чем на 95 %, что соответствует показателям вакцин, производимым западными компаниями, включая Moderna и Pfizer-BioNTech. Некоторые эксперты, однако, подвергли критике поспешность России с одобрением вакцины и небольшой размер выборки в ходе испытаний", - напоминает издание. "Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в среду, что в России уже вакцинированы 100 000 человек. (...) Россия уже одобрила вторую вакцину, производимую "Вектором", бывшей исследовательской лабораторией биологического оружия в Сибири. Ожидается, что в декабре правительство одобрит третью вакцину. Москва заключила сделку по производству 500 млн доз вакцины за пределами России в следующем году и подала заявку на одобрение в 40 странах", - сообщает газета. "В России, которая занимает четвертое место в мире по количеству инфекций с момента начала пандемии, в последнюю неделю ежедневно регистрировалось более 25 тыс. случаев заражения, что более чем вдвое превышает средний показатель в разгар первой волны весной. Однако количество новых случаев заражения замедлилось с момента пика 27 ноября. По официальным данным, в среду от Covid-19 умерли рекордные 589 человек. Избыточные смерти с начала пандемии на 123 тыс. человек больше, чем в среднем в течение пять лет за тот же период, хотя официальная статистика зарегистрировала только 41 053 случая смерти от Covid-19. (...). По данным министерства здравоохранения России, коечный фонд больниц занят на более чем 95% в 17 из 85 областей России, где врачи и пациенты публично жаловались на долгое время ожидания приема и отсутствие важнейших лекарств". "Однако, несмотря на всплеск заболеваемости, Путин делегировал введение ограничений на публичные собрания, бары, рестораны и поездки местным чиновникам, которые в значительной степени уклонились от непопулярных весенних локдаунов. На прошлой неделе во время редкой поездки за пределы резиденций, где он провел большую часть пандемии, ни Путин, ни его окружение масок не надевали", - говорится в публикации. (...) Источник: Financial Times