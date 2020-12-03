Валери Жискар д'Эстен и леди Диана, история любовной связи или вымысел?

"В 2009 году Валери Жискар д'Эстен опубликовал роман "Принцесса и президент", в котором он представил историю любви между президентом Франции и английской принцессой, брошенной своим мужем...", - пишет Le Figaro.

"(...) В то время книга вызвала больше насмешек, чем похвал. Однако бывший президент, скончавшийся в эту среду в возрасте 94 лет, также известен своими любовными победами, и поэтому некоторые задаются вопросом: а что, если это было правдой? Были ли у Валери Жискар д'Эстена отношения с леди Дианой?" - отмечает автор статьи Стефани О'Брайен.

"Когда роман вышел в свет, такой вопрос волновал и СМИ, и читателей, пытавшихся отделить правду от лжи, реальность от вымысла. По другую сторону Ла-Манша это было no way (то есть, об этом и речи быть не могло) с точки зрения прессы, которая потешалась над слащавым любовным романом и возвращала автора к его званию ловеласа, как сообщает L'Express. Будучи президентом с 1974 по 1981 год, Валери Жискар д'Эстен встретился с принцессой Уэльской не во время своего мандата, а позже, на благотворительном вечере в Париже в 1994 году. Снимки, сделанные по этому поводу, не оставляют сомнений в том впечатлении, которое произвела жена принца Чарльза на бывшего главу государства", - говорится в статье.

"(...) Это роман, в котором главной героиней является принцесса Диана. Я пытался воплотить ее такой, какой она выглядела, когда мы с ней встретились", - можно прочитать на сайте Le Figaro. Президент утверждает, что он "немного узнал леди Ди" в "атмосфере доверительных отношений". Далее он даже уточняет, что именно она убедила его написать о "любовных историях между лидерами великих стран" и что до ее смерти он ей предлагал на рассмотрение "какие-то идеи".

"Хотя книга после своего выхода широко обсуждалась в прессе - отрывки из "Принцессы и президента" можно прочитать на lefigaro.fr - она не имела ожидаемого успеха в книжных магазинах. По данным Huffington Post, при тираже в 120 тыс. экземпляров было продано только 19 тыс. экземпляров сентиментального романа. Сейчас, когда Валери Жискар д'Эстен умер от последствий COVID-19 в возрасте 94 лет, и все увлечены телесериалом"Корона", вполне возможно возрождение интереса к этому роману, который даже мог бы послужить сценарием для предстоящей серии... в жанре фантастики", - резюмирует журналистка.