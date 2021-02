3 февраля 2021 г. Тони Вуд | The New York Times Путин не так силен, как кажется "Впервые за почти десятилетие правление президента России Владимира Путина может столкнуться с устойчивым вызовом", - пишет на страницах The New York Times Тони Вуд, научный сотрудник, преподаватель латиноамериканских исследований в Принстонском университете и автор книги "Россия без Путина: деньги, власть и мифы новой холодной войны", о протестах против ареста активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального. "(...) Это впечатляющее проявление инакомыслия все чаще и чаще наталкивалось на применение силы. В воскресенье было задержано более 5 тыс. человек - максимум за один день в России (...)", - говорится в статье. "Эта стратегия подавления и раньше была успешной. Зимой 2011-2012 годов тысячи людей вышли на демонстрации против фальсификации выборов правящей партией "Единая Россия" и предстоящего возвращения Путина на пост президента. Протесты, которые некоторые приветствовали как начало конца Путина, в конечном итоге были подавлены сочетанием полицейских и судебных репрессий. Судя по преднамеренной демонстрации силы в воскресенье, Путин предполагает, что он сможет благополучно пережить эту последнюю турбулентность", - замечает автор публикации. - Он вполне может быть прав. (...) Хотя рейтинг одобрения Путина снизились по сравнению с предыдущими максимумами, Путин по-прежнему пользуется значительной поддержкой населения. В российской элите почти нет признаков раскола, а в распоряжении правительства имеется грозный репрессивный аппарат. Кремль также жестко контролирует политическую систему: "Единая Россия" занимает 335 из 450 мест в Государственной Думе, а остальные в основном принадлежат партиям, поддерживающим правительство". "Но нам следует опасаться переоценить силы Путина и прочность политической системы, которой он руководит. Ни тот, ни другая не настолько сильны, как может казаться, - считает автор публикации. - Система, которую часто изображают авторитарным монолитом, представляет собой нечто более странное и противоречивое. Хотя в основе своей она недемократична - с момента падения коммунизма ни одна оппозиционная партия в России никогда не добивалась власти - она по-прежнему черпает свою легитимность в поддержке электората и очевидном соблюдении конституционных норм. Это "имитационная демократия", как назвал ее российский политолог Дмитрий Фурман. Каким бы автократичным ни желал быть Путин, ему все же требуется фасад законности и регулярных выборов". "И в этом слабость системы: она создает крошечное окно для того, чтобы население не только выражало свое недовольство, но и заставляло ее иметь политические последствия, - говорится в статье. - Именно этим нынешнее движение, возглавляемое Навальным, отличается от протестов 2011-2012 годов. Наряду со своим антикоррупционным месседжем он разработал стратегию "умного голосования", (...) превратив разрозненные протестные голоса в более целенаправленное отвержение статуса-кво". Эта стратегия (...) представляет собой новый вызов для Путина и его партии". "Топлива для подпитки волнений предостаточно", - напоминает автор, указывая на падение реальных доходов населения и низкий уровень жизни. "(...) В этом контексте антикоррупционный месседж Навального - в частности, его видеоролики, в которых подробно рассказывается о роскоши, которую правители страны расточают на себя за счет налогоплательщиков, произвели сильное впечатление. Возможно, наиболее тревожным для Кремля является то, что этот месседж срезонировал особенно сильно среди молодых россиян. Поколение, которое полностью выросло при правлении Путина, готово в большей степени, чем более старшие люди, выходить на улицы и отвергать его". "Агрессивная реакция правительства на протесты явно задумана как демонстрация силы. Но также она указывает на лежащую в основе хрупкость консенсуса, на котором зиждется система. В других странах бывшего СССР, таких как Грузия, Украина, Киргизия и Армения, оспариваемые выборы породили движения, которые привели к трансферу власти". "Кремль хочет исключить даже возможность такого исхода. (...) Любые дальнейшие волны протеста, скорее всего, будут подавлены силой. Но в ближайшие недели и месяцы Путин будет стоять перед дилеммой. Слишком суровые меры пресечения будут только разжигать инакомыслие, а слишком явная фальсификация сентябрьских выборов подорвет демократический фасад, от которого зависит власть Путина. Однако если позволить движению Навального расти, Кремль может столкнуться с избирательным вызовом, к которому он не готов", - отмечает автор. - (...) Впервые за долгое время Путин не держит в своих руках все карты". Источник: The New York Times