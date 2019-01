3 января 2019 г. Генри Фой | Financial Times Российская бизнес-элита стремится принизить значение связей с Путиным "Повсеместно считается, что проигнорировать официальное приглашение в Кремль - не лучший способ преуспеть в России Владимира Путина. Но что, если явиться туда - столь же рискованное дело? Подобная дилемма могла волновать советников российских бизнес-руководителей и олигархов на прошлой неделе, в преддверии ежегодной встречи Путина с самыми богатыми и влиятельными бизнес-лидерами страны", - пишет обозреватель Financial Times Генри Фой. "В последние годы близость к российскому президенту не была той темой, о которой стоило громко кричать - по крайней мере, в Вашингтоне. Пока американские чиновники в прошлом году размышляли, кого из российских корпоративных титанов следует отправить под санкции в попытке наказать режим Путина, многие из наживших миллиарды долларов частично благодаря своим связям с Кремлем, настаивали, что у них практически нет контактов с президентом. (?) Для тех же, кто не смог продать подобную историю, результаты были сокрушительны", - напоминает Financial Times, указывая на миллиардеров Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга. "Так что для тех, кто сумел убедить американских чиновников и работающих на них исследователей в том, что они находятся на достаточном удалении от Путина, звездное появление на встрече в прошлую среду в одном из самых величественных залов Кремля, где было полно телекамер и фотографов, могло быть пугающей перспективой", - говорится в статье. Как пишет издание, "в путинской России это ежегодное мероприятие служит регулярным напоминанием небольшому числу людей, которые нажили большие личные состояния, о том, кому они должны быть благодарны". "Если он просит вас быть там, лучше быть там. Это не обсуждается", - сообщил один из присутствовавших. План рассадки гостей означает, что нет шанса выбрать места подальше от тех, кого Вашингтон считает опасным. "Ты не знаешь, рядом с кем будешь сидеть, пока не приедешь",- добавил он". "Пока гости ждали Путина, находящиеся под санкциями смешались с теми, кто не попал под их действие, и те, кто имеет откровенные политические связи, непринужденно беседовали с теми, кто заявляет, что ничего не знает о кремлевских путях", - пишет автор публикации. "Но истинная цена за подчинение зову Кремля может быть более непосредственной, чем опасность быть сфотографированным в момент рукопожатия с президентом или с одним из его ближайших союзников", - пишет Генри Фой, напоминая, что на собрании Путин призвал бизнес-лидеров инвестировать в национальные проекты. "(...) игнорирование того, что звучит из уст Путина как приказ - это другой вопрос", - говорится в статье. "Что касается приглашений на праздничные собрания, с какой стороны на это не посмотри, быть вызванным Кремлем может оказаться довольно дорогостоящим для тех счастливчиков-миллиардеров, которые оказались в списке гостей", - резюмирует автор публикации. Источник: Financial Times