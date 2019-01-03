Дания оказывает сопротивление "Северному потоку-2"

"Выдвигая в качестве аргумента воздействие проекта на свою безопасность и дипломатию, Дания так и не выдала разрешение на строительство газопровода на своем континентальном шельфе", - пишет издание Le Monde.

"Официально строительство газопровода протяженностью в 1200 км, позволяющего доставлять российский газ в Германию к концу 2019 года, продвигается по графику. Однако стройку, которой руководит консорциум Nord Stream AG и которая проводится за счет российской энергетической компании "Газпром", придется остановить. Она заблокирована Данией, единственной страной, по-прежнему не выдавшей разрешение на строительство участка "Северного потока-2", проходящего неподалеку от датского острова Борнхольм, расположенного к юго-востоку от Швеции", - говорится в статье

"Если российский президент Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель говорят о чисто "коммерческом" проекте, то датский премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен считает, что нельзя игнорировать "политическое влияние" этой инфраструктуры и оно должно быть вынесено на обсуждение в Брюсселе. А пока глава либерально-консервативного правительства заявил, что он сделает все возможное, чтобы "замедлить" проект, даже если он не сможет ему "помешать", - передает журналистка Анн-Франсуаз Ивер.

"Геополитическая ситуация в регионе совершенно другая", - аргументирует депутат от социал-демократов, бывший министр обороны Ник Хеджеруп. И перечисляет: "Конфликт на Украине, напряженность в Балтийском море, нарушения нашего воздушного пространства, развертывание ракет "Искандер" в анклаве Калининград".

"1 декабря 2017 года депутаты внесли поправку, позволяющую министру иностранных дел накладывать свое вето на любое строительство на датском континентальном шельфе, если он сочтет, что интересы страны в сфере безопасности и дипломатии окажутся под угрозой", - напоминает автор статьи.

Доцент Трине Виллумсен Берлинг с кафедры политологии Копенгагенского университета удивлена "изменением риторики в отношении России, которая отныне рассматривается в качестве угрозы для безопасности Дании".

"Приняв к сведению голосование депутатов, консорциум в августе 2018 года подал новую заявку на получение разрешения со стороны датских властей для другого маршрута. Обходя остров Борнхольм с севера, газопровод минует датский континентальный шельф и будет пересекать лишь территориальные воды страны, подпадающие по другое законодательство: в расчет будет приниматься лишь воздействие проекта на окружающую среду", - поясняет Ивер.

"Таким образом, разрешение почти гарантировано, что рискует рассердить американского союзника", - отмечает журналистка.

Даже если Дания хочет "показать, что маленькая страна способна защитить свою внешнюю политику", по словам депутата Ника Хеджерупа, Копенгаген не хотел бы наживать себе врагов.

"До сегодняшнего дня мы выбирали США, - отмечает Ханс Моуритцен, старший научный сотрудник Института международных исследований в Копенгагене. - Но после "Брекзита" Германия становится все более важной в Европе для Дании (исторически близкой к Великобритании) и мы вынуждены будем находить почву для взаимопонимания с Россией в Арктике".

"Между тем, 13 декабря глава датской дипломатии Андерс Самуэльсен устроил сюрприз, констатируя то, что задержание украинских кораблей Россией "смещает баланс в плохую сторону" и что будет "трудно приводить аргументы" в пользу выдачи разрешения на строительство по изначальному маршруту. Консорциум Nord Stream AG еще не высказывался по поводу пересмотренного маршрута. Глава департамента по связям с общественностью проекта "Северный поток-2" Ульрих Лиссек, будучи в Копенгагене в середине ноября, приблизительно посчитал стоимость датской блокировки, достигающей как минимум 750 млн евро для проекта, оцениваемого в 10 млрд евро", - указывает автор статьи.