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4 января 2019 г.
3 января 2019 г.

Алан Юхас | The New York Times

Посол США посещает американца, арестованного в России по обвинениям в шпионаже

"Американец, арестованный в России по подозрению в шпионаже, в среду встретился с послом Соединенных Штатов, а госсекретарь США Майк Помпео заявил, что потребует его возврата в случае, если его задержание было "неправомерным", пишет The New York Times.

"В понедельник Федеральная служба безопасности Россия сообщила, что тремя днями ранее был задержан американец Пол Уилан - при проведении акта шпионажа, преступления, которое в России может привести к тюремному заключению до 20 лет", - отмечает газета, добавляя, что "в отношении Уилана заведено уголовное дело, но другие детали не сообщаются".

"В среду (...) посол США Джон Хантсман посетил Уилана в тюрьме Лефортово в Москве. Хантсман предложил содействие американского посольства и позднее переговорил с семьей Уилана по телефону", - передает газета.

Как указывает издание, "48-летний Уилан является директором по вопросам глобальной безопасности в компании BorgWarner, мичиганской компании, производящей автозапчасти. В заявлении его семья указала, что он прибыл в Москву на свадьбу другого ветерана морской пехоты, которая состоялась в отеле "Метрополь".

"Время ареста Уилана вызвало обеспокоенность на Западе в связи с тем, что его задержание будет использовано Кремлем с политическими целями в период сильно напряженных отношений с Соединенными Штатами по поводу действий России за границей, включая ее усилия по оказанию влияния на американскую политику. Россия отрицает подобное вмешательство", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что Уилан был арестован через 15 дней после того, как в Вашингтоне россиянка Мария Бутина признала свою вину в том, что действовала в качестве иностранного агента, что сотрудничала с российскими чиновниками с целью оказания влияния на американских политических фигур.

Источник: The New York Times


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