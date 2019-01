3 января 2019 г. Сиобхан О'Грейди и Эми Феррис-Ротман | The Washington Post Пол Уилан, вероятно, не шпион. Так почему Россия задержала его? По словам экспертов, задержание бывшего морского пехотинца Пола Уилана, который сейчас является директором по корпоративной безопасности в мичиганской компании BorgWarner, совсем не выглядит как шпионское дело, пишет The Washington Post. "Ничто в прошлом Уилана, отмечает бывший агент ЦРУ Джон Сайфер, не указывает на то, что он является вероятным шпионом. Как заявил Сайфер газете The Washington Post, Россия располагает "невероятно мощной и высококвалифицированной контртеррористической службой", а США прекрасно знают о высоком уровне российского шпионажа. "Шпионские дела в Москве мы готовим очень, очень тщательно, очень дотошно. Мы не отправляем американцев наугад без дипломатической неприкосновенности, чтобы собирать незначительный материал", - сказал он. "Сама по себе должность Уилана, вероятно, привлекала бы внимание, а не позволяла бы избегать его. "Ты не стал бы использовать такое прикрытие как специалист по глобальной безопасности, чтобы заниматься шпионажем", - указал в беседе с The Washington Post Крис Коста, бывший офицер американской разведки, который сейчас является Директором Международного музея шпионажа в Вашингтоне. "Это дело однозначно отличается от дела Райана Фогла, американского дипломата, задержанного в России в 2013 году, отмечает Сайфер. Тогда Фоглу было приказано покинуть страну после того, как российское правительство обвинило его в сотрудничестве с ЦРУ и попытках завербовать российского агента для шпионажа в пользу США", - говорится в статье. "Более подходящим сравнением, по словам Сайфера, был бы арест в 1986 году американского журналиста Николаса Данилофф. Он был задержал в Москве вскоре после того, как американские власти арестовали советского физика Геннадия Захарова в Нью-Йорке и обвинили его в шпионаже. В итоге Данилофф был выслан обратно в США в результате обмена заключенными, также освободившего Захарова", - отмечается в публикации. "Подобным же образом арест Уилана произошел после того, как Мария Бутина, активистка за расширение прав на оружие, признала свою вину в сговоре с целью проникновения в круги американских консерваторов, - напоминает издание. - Время ареста вызвало подозрения в том, что Россия могла задержать Уилана с целью проведения переговоров о новом обмене". "Источник, знакомый с делом Уилана, сообщил, что в случае с журналистом Данилофф "Советы хотели обменять малоценный актив на высокоценный актив". "Меня не удивило бы, если бы в данном случае перед нами была бы похожая ситуация", указал он". "За последние годы Пол Уилан не раз бывал в России, сообщили его родственники и знакомые. Несколько российских знакомых, с которыми связалась The Washington Post, описали Уилана как любителя повеселиться, с искренним интересом к России. Он владеет основами русского языка, который он освоил через обучающие языковые сайты, сообщили они". "У него есть аккаунт VKontakte, русском аналоге Facebook, открытый 10 ноября 2010 года. (...) Учитывая, что Уилан, насколько известно, не работал и не жил в России, аккаунт VKontakte - это довольно странно", - подчеркивает газета. "По словам одного знакомого, который познакомился с ним онлайн около 10 лет назад, Уилан любил поговорить о том времени, когда он служил в морской пехоте, и о своей семье в Мичигане. "Не думаю, что Пол работает шпионом или что-то в этом духе. Он просто хочет путешествовать", - рассказал этот друг, житель российского города Нижний Новгород". "По словам Коста, сложно гадать, что из сказанного или сделанного Уиланом могло отметить его как потенциальную угрозу для российских властей. "Когда американец путешествует за границей, в любое время он может сказать что-то, что может быть истолковано как некорректное или нарушающее безопасность, или сделать какие-то комментарии, которые всегда могут быть использованы как предлог для ареста", - сказал он. "Возможно ли, что этот парень делает нечто, что было несколько противозаконным, что они могут определить как шпионаж? - задается вопросом Сайфер. - Возможно, но есть одна вещь, которую знает Путин, будучи профессиональным офицером разведки: он знает, как выглядит настоящий шпионаж, он знает, что делают США, и он прекрасно знает, что это сюда не относится". Источник: The Washington Post