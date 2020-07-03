Почему люди сознательно голосуют за лжецов? Существует научное объяснение

"В течение многих лет англосаксонские психологи и социологи пытались объяснить феномен "Пиноккио" в отношении политиков, чья популярность отнюдь не ослаблялась из-за их общепризнанной лжи", - пишет журналист Роберт Стефаницки в статье в Gazeta Wyborcza, которую публикует также французская газета Le Figaro.

"В 2016 году перед американцами стоял выбор между кандидатом от демократов, 75% заявлений которого были правдивыми, и кандидатом от республиканцев, 70% утверждений которого были ложными. Победил на выборах республиканец. Несмотря на то, что президент Трамп поддерживает частоту ложных сообщений в своих твитах (то есть каждый день), доверие к нему и его популярность почти на том же уровне, как и в начале его мандата. Пандемия несколько потрепала Трампа, однако для него все еще возможен второй срок", - говорится в статье.

(...) "В Великобритании (...) премьер-министр Борис Джонсон - первый известный факт биографии которого состоит в том, что его уволили из редакции за выдуманную цитату - привел свою партию к победе, несмотря на пренебрежение к фактическим обстоятельствам", - считает автор статьи.

"(...) Тимоти Левин, теоретик коммуникаций в Университете Алабамы, рассматривает это как один из механизмов эволюции: мы исходим из принципа, что другие говорят правду, потому что, если бы мы сомневались во всем и проверяли каждую фразу, то любое общение стало бы невозможным", - пишет автор.

"(...) С другой стороны, люди склонны доверять политикам, в которых они уже поверили и за которых они проголосовали. По данным исследований Майкла Барбера и Джереми Поупа из мормонского Университета Бригама Янга, приверженность Трампу для его избирателей важнее, чем те принципы, которых они придерживались до сих пор. В конце концов, Трамп выступает против консервативных ценностей, таких как свободная торговля или подозрительное отношение к России. А поскольку политик имеет большее значение, чем его политика, то ему можно многое простить", - говорится в публикации.

"Это срабатывает, когда люди убеждены, что "все лгут", а также что коррупция "наших" руководителей оправдывается лозунгом "все воруют". Относительная истина стала новой реальностью, достаточно вспомнить выражение "альтернативные факты", используемое первым советником Трампа. Если следовать этому рассуждению, то оппоненты, которые обвиняют нашего любимого кандидата во лжи, сами являются лицемерами", - анализирует Стефаницки.

"(...) Психолог из Корнеллского университета Томас Гилович показал, что когда мы хотим верить во что-то, мы спрашиваем себя: "Могу ли я в это поверить?" Чтобы ответить утвердительно, достаточно лишь разрешающего сигнала. С другой стороны, если что-то идет вразрез с нашей концепцией мира, то мы скорее задаемся вопросом: "Должен ли я в это верить?" В этом случае достаточно лишь возражения, чтобы отвергнуть данную точку зрения. Этим, в частности, объясняется сопротивление некоторых правых кругов, не верящих в то, что изменение климата вызвано самим человеком, - полагает Стефаницки. - Несмотря на то, что этот довод защищают 99 процентов ученых, скептики относятся к оставшемуся проценту".

"Необходимо также учитывать другое явление: избиратели гораздо чаще поддерживают Трампа и Джонсона, нежели доверяют им", - говорится в статье.

"(...) Но что же делает наш мозг, когда, несмотря на все барьеры, он понимает, что наш любимый политик солгал? Согласно исследованию группы Стефана Левандовски с факультета психологии Бристольского университета, избиратели Трампа сводят свое доверие к доказанному ложному заявлению. Но их поддержка лидера ни в коем случае не уменьшается", - говорится далее.

"Оливер Халь (Университет Карнеги-Меллона) попытался понять, при каких обстоятельствах люди более склонны терпеть лгущего политика. Выяснилось, что неудивительно, что "разрешение на обман" предоставляется тем, кого люди считают "народными лидерами", выступающими против "элит". Сторонники таких лидеров считают, что их ложь является еще одним доказательством их "подлинности".

"Те, кто считает, что интеллект защищает от подобных ловушек ума, ошибаются. По мнению Дэвида Перкинса, исследователя из Гарварда, данное достоинство не обязательно идет рука об руку с критическим мышлением и способностью изменять мнение. Все наоборот, поскольку чем больше развит интеллект, тем больше он будет использовать свою изобретательность и решимость, дабы подтвердить свои убеждения и дать логические объяснения лжи политических лидеров, которых он поддерживает", - резюмирует автор публикации.