Манипуляция чистой воды

"Владимир Путин получил то, что хотел: он сможет оставаться президентом до 2036 года - и всегда говорить, что этого захотел народ. Это цинично", - считает журналистка немецкого издания Der Spiegel Кристина Хебель.

"Тот, кто действительно верил, что на голосовании о поправках в Конституцию в России будут соблюдаться минимальные стандарты демократических правил, убедился в обратном. Центральная избирательная комиссия опубликовала первые результаты всенародного опроса, когда в Москве и в западной части страны еще проводилось голосование. Более 70% избирателей поддержали реформу Владимира Путина, объявила комиссия".

"Посыл противникам крупнейшего изменения Конституции в истории страны таков: "Вы все равно в меньшинстве" и "Нам наплевать на общепринятые правила, голосование проходит по нашим стандартам, за рамками привычного избирательного права".

"(...) Президент Путин получил то, что хотел: теоретически он сможет оставаться президентом до 2036 года. Его предыдущие четыре президентских срока обнуляются, будто бы их не было. К тому же он получит еще больше влияния в назначении на политические должности и посты в юстиции. И Путин всегда сможет ссылаться на то, что этого захотел народ. Это более чем цинично", - пишет издание.

"Ведь то, что на самом деле хотят россияне, уже давно не имеет значения. И это едва ли можно проверить в связи с пропагандой повсеместных государственных СМИ, отстранением настоящих политических оппонентов, фальсификацией выборов".

"Это голосование представляет собой печальную веху в не особенно славной истории выборов при Путине. Чтобы обеспечить Путину большинство, Кремль понизил свои и без того низкие стандарты выборов. (...) Избирателям разрешили сделать лишь одну-единственную пометку: Одобряете ли вы поправки в Конституцию? "Да" - "Нет".

"Власти были готовы на все, чтобы привлечь на голосование как можно больше людей. Госслужащих и сотрудников государственных предприятий заставляли участвовать в голосовании и отчитываться".

"Наблюдение за выборами было попросту невозможным, критикует независимая организация "Голос". (...) Это показное голосование, которое считается репетицией следующих выборов, едва ли имеет что-то общее со свободными, демократическими выборами. В 2021 году пройдут выборы в Госдуму. Видимость демократических процедур, на которой Путин долгое время делал акцент, спустя 20 лет пребывания его у власти больше не имеет значения", - констатирует Der Spiegel.