От демографического взрыва к пустой планете

"В настоящий момент население Земли насчитывает 7,8 млрд человек. Но как долго будет расти человечество?", - задается вопросом австрийское издание Der Standard.

"Какими бы драматичными ни были последствия эпидемии нового коронавируса Sars-CoV-2 - в долгосрочном развитии мирового населения пандемия, вероятно, оставит лишь незначительный след, по крайней мере в сравнении с другими эпидемиями в истории. Несмотря на кризис, человечество непрерывно продолжает расти: по данным ООН, в настоящий момент на Земле живут 7,8 млрд людей. Ежедневно рождается около 225 тыс. землян".

"Однако краткосрочные эффекты на динамику населения, несомненно, будут, - говорит Томас Соботка из Института демографии Австрийской академии наук. - В странах, которые особенно пострадали от вируса, избыточная смертность может составить в конце года 10-20%. Это означает потерю 1-3 лет предполагаемой продолжительности жизни. Обычно она меняется лишь на месяцы", - передает издание.

"Уже ясно, что сокращение ожидаемой продолжительности жизни мужчин будет значительно ощутимее, чем женщин. "75-летний мужчина с Covid-19 примерно с той же вероятностью может умереть от вируса, что и женщина в возрасте 85 лет. В Испании в обеих группах смертность составляет несколько больше 17%", - приводит пример Соботка".

"Экономический спад вследствие коронакризиса также может в ближайшие 3-5 лет сократить рождаемость, считает исследователь. "Экономическая неопределенность зачастую приводит к тому, что люди откладывают рождение детей или остаются бездетными, - говорит демограф. - Насколько сильно это отразится на динамике населения, зависит и от того, какими будут инвестиции в семейную политику и не остановится ли в ближайшие годы международная миграция".

"Хотя мировое население все еще растет примерно на 82 млн человек ежегодно, это происходит по-прежнему в основном за счет сильного прироста населения в африканских странах к югу от Сахары, где к 2050 году население увеличится вдвое. Но глобальный рост все больше замедляется", - говорится в статье.

"В последнем демографическом прогнозе ООН от 2019 года ученые рассчитывают на то, что к концу столетия на Земле будет жить без малого 11 млрд человек. Это будет пик человеческой истории, после него население Земли будет неизбежно и постоянно сокращаться. Об этом говорит прогнозируемая рождаемость: если в 1950-м году в среднем женщина рожала 5 детей, то в 2019 году на одну женщину приходится 2,5 ребенка. К 2100 году, по данным ООН, это число упадет до 1,9 - то есть примерно до двух детей на одну женщину, что означает, что численность населения сократится".

"Однако модель ООН не учитывает решающего фактора для динамики мирового населения, говорит уважаемый демограф Вольфганг Лутц, возглавляющий в Вене Центр демографии и глобального человеческого капитала: огромного влияния образования, прежде всего женщин, на решение о том, рожать ли детей, в каком количестве и когда".

"По прогнозу Лутца, растущая кривая мирового населения выровняется значительно раньше и уже в 2070-е годы достигнет максимума - около 10 млрд человек".

"Но когда бы ни наступил этот момент, когда снижение численности мирового населения начнется, оно никогда не закончится, пишут социологи Даррел Брикер и журналист Джон Иббитсон в своей новой книге "Пустая планета". Но что это значит? "Если в конце столетия в мире в среднем будет рождаться около 1,5 детей на одну женщину и это число будет оставаться постоянным, с учетом роста ожидаемой продолжительности жизни до 100 лет, в 2200 году на Земле будет около 3 млрд людей - как в 1960 году, - говорит Лутц. - Это число, о котором мечтают экологи. Если эти люди будут образованнее и продуктивнее, они будут лучше справляться с изменением климата, старением и другими проблемами".