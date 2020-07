3 июля 2020 г. Томас Гроув и Джеймс Марсон | The Wall Street Journal Российские подводные лодки испытывают возможности НАТО в ледяной Северной Атлантике "В конце прошлого года 10 российских подводных лодок вышли со своих баз на арктическом побережье России и взяли курс на запад в направлении Северной Атлантики. По словам военных чиновников НАТО и аналитиков, развертывания, подобные этим, одним из крупнейших учений со времен холодной войны, являются демонстрацией силы и амбиций российского военно-морского флота не только для защиты своей родины, но и для обеспечения военного присутствия в Атлантике", - пишет The Wall Street Journal. "В последние годы Россия потратила миллиарды долларов на модернизацию стареющего подводного флота, унаследованного от СССР, более тихими и быстрыми судами, которые могут уклоняться от обнаружения и передвигаться дольше и на больших глубинах. Северный флот России, базирующийся на Кольском полуострове в Арктике, является основной подводной силой, традиционно используемой для защиты морских подходов к российскому северу и подводным лодкам флота, оснащенным баллистическими ракетами", - говорится в статье. "Военно-морское командование США и союзники указывают, что Россия в настоящее время развертывает больше подводных лодок и на более долгие периоды в Атлантике, где они могут угрожать кораблям вооруженных сил НАТО и американской критической инфраструктуре в то время, когда россияне патрулируют Восточное побережье США. Российские военные чиновники сообщают, что они увеличили частоту и дальность своих подводных учений и что они должны расширять свои возможности, чтобы противостоять тому, что они называют все более агрессивными действиями НАТО", - передает издание. "Возрождение российского подводного флота и его походы в Атлантику вызывают озабоченность у альянса НАТО, который в случае конфликта с Россией будет зависеть от быстрого подкрепления в Европе силами Соединенных Штатов через Атлантику (...)", - подчеркивает газета. "Сейчас мы наблюдаем это регулярно: больше подводных лодок, дальше, на более длительные периоды времени", - констатировал в интервью вице-адмирал Кит Блаунт, глава Объединенного командования ВМС НАТО. "Вице-адмирал США Эндрю Льюис, командующий Вторым флотом США, заявил в феврале, что американские корабли, покидающие Восточное побережье, входят в оспариваемое пространство и больше не могут ожидать беспрепятственного пересечения Атлантики", - отмечается в публикации. "Крупномасштабные российские военно-морские учения, подобные тем, которые проводились в конце прошлого года, "беспрецедентны со времен холодной войны", заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен в комментариях по электронной почте. "Крайне важно обеспечить свободу судоходства и чтобы морские пути сообщения через Атлантику были открыты, если потребуется военное усиление". (...) "Майк Петерсен, директор Института морских исследований России в Военно-морском колледже США, считает, что основная миссия российских подводных лодок в Атлантике - это отслеживание критически важных целей, начиная от авианосцев и заканчивая критически важной инфраструктурой в Европе и США. "Они могут пересекать Атлантику и оставаться незамеченными у Восточного побережья, даже наносить удары по целям в США или Европе, если предоставить их самим себе", - подчеркнул он. "Адмирал США Джеймс Фогго, командующий ВМС США в Европе, сравнил текущую ситуацию с битвами за Атлантику во время двух мировых войн в прошлом веке, когда немецкие подводные лодки атаковали корабли союзников, и во время холодной войны, когда противолодочные силы НАТО играли в кошки-мышки с советскими подводными лодками. "Мы по-прежнему обладаем преимуществом под водой, но они очень хороши в своем мастерстве", - заявил адмирал Фогго во время вебинара, организованного Международным институтом стратегических исследований, британском аналитическим центром, 25 июня. "В ответ НАТО увеличивает свои возможности по отслеживанию подводных лодок, и активизировало обучение", - пишет The Wall Street Journal, конкретизируя, что Великобритания заказала 9 новых патрульных самолетов береговой авиации P-8A Poseidon компании Boeing Co., а Норвегия обязалась купить 5 штук. ВМС США вернул свою собственную авиатехнику по отслеживанию подводных лодок в Исландию, где в 2006 году США дезактивировали авиабазу времен холодной войны. "В понедельник у берегов Исландии начались учения НАТО противолодочной обороне с участием кораблей, подводных лодок и самолетов шести стран-членов альянса". "(...) В последние годы российские подводные лодки улучшили свои характеристики для того, чтобы потенциально превосходить возможности самолета Poseidon, и подводники все в большей и большей степени способны скрываться на неровном морском дне Северной Атлантики, заполненном долинами, гребнями и водоворотами холодной и теплой воды, которые искажают гидроакустические сигналы, на которые полагается Poseidon, указывают аналитики. Россия планирует дальнейшее усовершенствование Северного флота", - отмечает издание, напоминая, что в следующем году, вероятно, будет развернута первая субмарина класса "Ясень-М". (...) "Российские атомные подводные лодки "являются самыми смертоносными, самыми малозаметными и имеют самую высокую автономность среди военно-морских сил - это их козырь в рукаве", - отмечает Петерсен. "Россия - ближайший практически равный противник США, и задача идти в ногу с их развитием вполне реальна", - подчеркивает Майкл Кофман, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа в Арлингтоне, штат Вашингтон. Источник: The Wall Street Journal