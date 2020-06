3 июня 2020 г. Гидеон Лонг и Камилла Ходгсон | Financial Times Ученые изучают связь между проживанием в высокогорных районах и низким числом случаев коронавируса "Ученые исследуют связи между случаями коронавируса и высокогорными районами после того, как исследование показало, что люди, живущие значительно выше уровня моря, оказались более устойчивы к вирусу, чем жители низменности", - сообщает Financial Times. "Боливийские исследователи пытаются понять, почему в Ла-Пасе, столице страны, находящейся на высоте 3600 метров над уровнем моря, вирус унес относительно мало жизней, в то время как второй по величине город Санта-Крус, расположенный намного ниже, и окружающая его провинция пострадали сильно", - говорится в статье. "Одной из причин, - пишет издание, - может быть то, что люди, живущие на высоте, развили устойчивость к низкому уровню кислорода в крови, который может быть результатом воздействия вируса - состоянию, известному как гипоксия. Альпинисты, которые не акклиматизировались к разреженному воздуху, могут страдать от той же проблемы, но люди, привыкшие жить высоко над уровнем моря, адаптированы". "Люди, которые заражаются коронавирусом на уровне моря, и их легкие разрушаются, как будто поднимаются на гору Эверест всего за пару дней без кислорода, - сказал Густаво Зубиета-Каллеха, директор Института по высокогорным легочным патологиям и один из авторов исследования, опубликованного в журнале Respiratory Physiology & Neurobiology. "Но "низкий уровень инфицирования среди высокогорного населения Боливии примечателен и явно не соответствует зачастую экспоненциальным показательным показателям инфицирования во многих странах", заключают ученые (...). Зубиета-Каллеха предложил лечить заразившихся вирусом эритропоэтином (ЭПО), естественным гормоном, стимулирующим рост переносящих кислород эритроцитов, который некоторые спортсмены используют для улучшения работоспособности, хотя в настоящее время он запрещен в профессиональном спорте. Когда люди перемещаются на большие высоты, их уровень ЭПО повышается по мере того, как их организм реагирует на разреженный воздух", - поясняет газета. "Но другие призывают к осторожности и предостерегают от слишком ранних выводов и пропаганды недоказанных методов лечения. Эндрю Льюкс, профессор медицины в Университете Вашингтона хотя и считает предполагаемую связь "интригующей", она "никоим образом не констатирует, что проживание в высокогорных районах (...) защищает от коронавируса". ЭПО также связан с повышенным риском образования тромбов, добавил он". "В документе, составленном в ответ на первоначальное исследование, указывается, что во время предыдущих пандемий, таких как вспышка гриппа в Мексике в 2009 году, "проживание на большой высоте связывалось с более неблагоприятными последствиями". В другой рецензии подчеркивается, что преждевременно делать какие-либо выводы без дальнейшего изучения "социальных, демографических факторов, факторов риска или переменных величин в области здоровья". "Ограниченные возможности тестирования в Боливии означают, что истинные показатели инфицирования и смертности известны не полностью. Согласно официальным данным, в Ла-Пасе и его окрестностях зарегистрировано 507 подтвержденных случаев вируса и 28 случаев смерти. В других высокогорных провинциях Боливии такие же низкие показатели. В отличие от этого, в Санта-Крус, на высоте 400 метров над уровнем моря, и в окружающей провинции насчитывается 6711 подтвержденных случаев и 149 смертей. В провинции проживает 15% населения Боливии, но на его долю приходится две трети случаев заражения вирусом и почти половина смертей", - сообщается в статье. "Аналогичная картина прослеживается в Эквадоре, где центром вспышки вируса является портовый город Гуаякиль. Намного меньше случаев наблюдалось в Кито, столице, которая примерно такого же размера, но находится на высоте 2800 метров над уровнем моря", - указывается в публикации. "Если говорить о местах за пределами Южной Америки, то немного случаев зарегистрировано и на Эфиопском нагорье. В стране с населением более 100 млн человек зарегистрировано 1 257 случаев заражения вирусом и 12 смертей. В Непале, где находится 8 из 10 самых высоких гор в мире, зарегистрировано 1811 случаев заражения и 8 смертей. Но есть исключения из правил. В столице Колумбии Боготе, расположенной на высоте 2600 метров над уровнем моря, проживает около пятой части населения страны, но на нее приходится треть всех случаев заболевания коронавирусом", - пишет Financial Times. "Боливийская команда также предполагает и еще одну причину, по которой вирус не распространился в столице страны: ультрафиолетовый свет. Солнечный свет является естественным дезинфицирующим средством, а ультрафиолетовые лучи особенно сильны на высоте. "Этот вирус плавает в воздухе, но здесь, в Ла-Пасе, он разрушается ультрафиолетом", - говорит Зубиета-Каллеха. Ивен Иди, глава научных служб в области фотобиологии и оптического излучения в больнице Ninewells в Данди, Шотландия, говорит, что хотя это отчасти верно, ультрафиолетовые лучи будут оказывать бактерицидное воздействие на вирус только в том случае, если они попадут непосредственно на зараженную поверхность. На все, что находится в тени или в закрытых помещениях - где, как считают ученые, большинство людей и заражаются вирусом, он не повлияет. Окна также мешают проникновению дезинфицирующих ультрафиолетовых лучей, добавил он. По его словам, солнечный свет "определенно не является чем-то вроде волшебной таблетки" против вируса". "Герман Бруггер, руководитель Института неотложной медицинской помощи в горах, согласен с тем, что распространение вируса на большой высоте идет медленнее, но подчеркивает, что это, вероятно, объясняется комплексом причин, которые не следует сводить к "физиологическому иммунитету. Эти районы часто являются малонаселенными, и жители часто физически более здоровы, чем в равнинных регионах, сказал он. Но зачастую они располагают ограниченным медицинским оборудованием, а это значит, что выявляются не все случаи заболевания (...)",- говорится в публикации. Источник: Financial Times