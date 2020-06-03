Будет ли вакцина Covid-19 обязательной?

"Каждый человек может отказаться от предлагаемой ему медицинской помощи, однако обязательность некоторых вакцинаций представляет собой исключение, поскольку она преследует цели общественного здравоохранения", - пишет Жан-Ив Но, журналист и доктор медицины, в издании Slate.fr.

"(...) В нынешней обстановке следует предвидеть возникновение нового противостояния между личной свободой и исполнительной властью, накладывающей физическое принуждение во имя общественного здравоохранения. Как навязать, по воле или насильно, будущую вакцину против Covid-19?" - задумывается автор статьи.

"(...) По данным опроса Французского института общественного мнения для консорциума Coconel "Коронавирус и локализация: продольное обследование", проведенному в конце марта 2020 года, установлено, что более четверти французов (26%) не желают вакцинироваться против SARS-CoV-2. "Такой отказ особенно часто встречается среди женщин, особенно молодых, хотя именно они часто принимают решения о прививках для детей", - отмечает в газете Le Monde Патрик Перетти-Ватель, социолог, ведущий научный сотрудник Национального института здравоохранения и медицинских исследований и научный координатор проекта Coconel. "Процент отказов выше (39%) среди лиц в возрасте 26-35 лет. Около трети служащих и рабочих также откажутся от вакцинации, в то время как среди ответственных работников и руководителей в сфере интеллектуальных профессий уровень отказа составляет всего 16%".

"В этом опросе характер отказа никак не обосновывался. Однако все говорит о том, что он выражает всеобщее и растущее недоверие к вакцинам. Подобное явление уже привело к практическому результату: новое появление кори во Франции и в нескольких европейских странах. В то время как цель искоренения кори была почти достигнута, ослабление вакцинации детей младшего возраста привело к неуклонному увеличению числа случаев заболевания", - говорится в статье.

"(...) Это привело к тому, что в соответствии с законом от 30 декабря 2017 года была введена новая система требований к обязательности некоторых вакцинаций для детей до 18 месяцев. (...) Такая мера, осуществленная Аньес Бюзен, тогдашним министром солидарности и здравоохранения, вызвала большую полемику в лагерях более или менее радикальных противников самого принципа вакцинации, а также по поводу потенциальных последствий некоторых вакцин", - пишет Slate.fr.

"В то же время правительство отменило санкции, предусмотренные Кодексом общественного здравоохранения, где за отказ от вакцинации предписывалось тюремное заключение сроком на шесть месяцев и штраф в размере 3750 евро. Аньес Бузен объяснила это в конце сентября 2017 года на BFMTV: "Это не было юридически обоснованным. Никакого уголовного наказания не будет. С другой стороны, существует общая мера, касающаяся защиты детей. Закон гласит: родители должны защищать своих детей. В уголовном порядке по закону ребенок может однажды предъявить регрессивный иск своим родителям, потому что у него имеется инвалидность, потому что он не был вакцинирован, например, ему потребовалась ампутация конечностей после пневмококкового сепсиса. И тогда родителей могут приговорить к двум годам тюремного заключения и штрафу в размере 30 тыс. евро".

"(...) Именно в таком контексте рассматривается возможность вакцинации против инфекции, вызванной SARS-CoV-2, то есть защитной прививки против Covid-19. Уже приходится считаться с "Пландемикой" - получившим широкое распространение документальным фильмом антипрививочного содержания, который, как описывает Le Monde, нагромождает одну ложь на другую, но который в начале мая за несколько дней собрал миллионы просмотров", - указывает автор публикации.

"(...) Принимая во внимание все эти факты, несложно представить, что исполнительная власть может сделать новую вакцинацию от коронавируса обязательной, что добавило бы ее к 11 прививкам, введенным для детей до 18 месяцев, и что она также затронет все население, включая самых пожилых людей. Тогда следует напомнить, что каждый человек имеет право отказаться от предлагаемой ему медицинской помощи (во имя уважения к личной жизни и физической неприкосновенности), однако обязательность некоторых вакцинаций является одним из исключений, потому что она преследует цели общественного здравоохранения", - комментирует эксперт.

"Как же тогда совместить эту обязательность и принципиальные отказы, высказанные сегодня более четвертью французов? Сразу же прибегнуть к уголовному наказанию в виде двухлетнего тюремного заключения и штрафу в размере 30 тыс. евро? Делать ставку на страхи, вызванные волной пандемии, на опасения, способные противодействовать антипрививочным кампаниям? Кто тогда станет лидером мнений? Один из них уже очень широко известен и выразил свои несколько парадоксальные убеждения: это профессор Дидье Рауль, специалист по микробиологии, который сегодня находится в центре медицинской и научной полемики. Этот деятель стал неотъемлемой частью французского медийного и политического ландшафта", - рассуждает автор статьи.

"В начале мая газета Paris Match спросила Дидье Рауля, работают ли его исследовательские группы в инфекционном отделении IHU Méditerranée над разработкой вакцины. "Вовсе нет, - ответил он. - Вакцины не всегда оказываются правильным решением. Найти вакцину от болезни, которая не является иммунизирующей... это просто идиотская задача. Почти 30 млрд долларов было потрачено на вакцину против ВИЧ, посмотрите на результат! Это не лабораторная война, а интеллектуальная. Когда мы не знаем, как справиться с инфекционным заболеванием, мы бьем по нему вакциной! Уже сейчас трудно правильно сделать прививку от гриппа, что уже говорить о новом вирусе... Честно говоря, вероятность того, что вакцина против новой болезни станет инструментом общественного здравоохранения, близка к нулю. Нас могут ожидать сюрпризы, но я настроен скептически".