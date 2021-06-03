Биньямин Нетаньяху на протяжении 12 лет мастерски жонглировал властью. Теперь ему грозит скамья оппозиционеров

"Никто так долго не определял политическую судьбу Израиля, как Биньямин Нетаньяху. В среду, впервые за двенадцать лет, было сформировано правительство без правого консервативного премьер-министра. Это может значить конец эры Нетаньяху", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Биньямин Нетаньяху был первым во многих отношениях. Он стал первым премьер-министром страны, родившимся не в диаспоре, а в тогда еще молодом государстве Израиль. И по сей день он остается самым молодым политиком, когда-либо избранным на этот пост. Но он также первый, кто, несмотря на обвинения в коррупции и других серьезных преступлениях, не ушел в отставку, а железно держался за власть", - отмечает журналистка Инга Рогг.

"При этом ныне 71-летний политик побил несколько рекордов. По длительности пребывания у власти он обогнал Бен Гуриона, отца-основателя Израиля, и заключил соглашения о нормализации отношений с четырьмя арабскими государствами. Израиль превратился в восхваляемую нацию стартапов, а возглавляемые Нетаньяху правительства вкладывали значительные средства в инфраструктуру, строя по всей стране новые автомагистрали, скоростные шоссе и железнодорожные пути. Впрочем, Нетаньяху также стал премьер-министром, который, как никто до него, продвигал строительство поселений на оккупированных территориях. За двенадцать лет его правления число поселенцев на Западном берегу увеличилось почти на 40%, а в Восточном Иерусалиме, который также считается оккупированным, - более чем на одну шестую", - говорится в статье.

"Войдет ли Нетаньяху в историю как великий государственный деятель - об этом мнения в Израиле расходятся. Однако и его сторонники, и его противники согласны с тем, что как человека и политика его можно охарактеризовать двумя словами: власть и сила - в положительном смысле для одних, в отрицательном - для других".

"Его отец, переживший Холокост историк Бенцион Нетаньяху, был ярым сторонником так называемого ревизионистского сионизма, движения, которое и по сей день утверждает, что Иудея и Самария (Западный берег реки Иордан) являются неотъемлемой частью еврейского государства, и отвергает создание палестинского государства. Арабы, по мнению старшего Нетаньяху, по своей природе являются врагами, с которыми нельзя искать компромисс".

"В Израиле того времени эта мысль не нашла благоприятной почвы. Ученый правых консервативных взглядов считал себя жертвой доминировавшей тогда Лейбористской партии и обманом лишился высших академических наград - роль жертвы, которую позже перенял и его сын, превратив в политический капитал", - повествует издание.

"В 1988 году Биньямин Нетаньяху был избран в Кнессет от консервативной партии "Ликуд" и назначен заместителем министра иностранных дел. Но уже несколько лет спустя начала проявляться темная сторона Биби, как стали его называть и друзья, и враги. Это были годы после заключения в Осло соглашений с палестинцами, и израильские правые вели агитацию против премьер-министра Ицхака Рабина. Нетаньяху, который тогда уже был лидером оппозиции и главой "Ликуда", не предпринимал ничего, чтобы смягчить накаленную атмосферу, - указывает NZZ. - Всего за несколько недель до убийства Рабина 4 ноября 1995 года он появился на большом митинге. "Рабин - предатель", "Мы избавимся от него", - ревела толпа, державшая плакаты с изображением Рабина в форме СС. Нетаньяху продолжал говорить как ни в чем не бывало. Год спустя его впервые избрали премьер-министром".

"На Ближнем Востоке и во многих других частях света действует одна простая истина, сказал однажды Нетаньяху: "Здесь нет места слабым". Последние будут истреблены и вычеркнуты из истории, а сильные выживут. "Сильных уважают, с ними заключают союзы, и в конце концов с сильными будет заключен мир", - говорил Нетаньяху. В разных вариантах он повторял эти слова много раз. Шедевром в этом смысле является в глазах его сторонников внешняя политика".

"Нетаньяху (...) удалось найти новых союзников в Африке, Южной Америке, Азии и Восточной Европе и в конечном итоге даже в Персидском заливе и Северной Африке. Тот факт, что во время пребывания Барака Обамы на посту президента он пошел на конфронтацию с важнейшим союзником, не навредил ему. В лице преемника Обамы Дональда Трампа он нашел человека, чью жесткую позицию в отношении Ирана и палестинцев разделяют многие израильтяне".

"Внутри страны, с помощью закона он национальном государстве, он закрепил систематическую дискриминацию арабо-палестинского меньшинства - и свою собственную власть. Если вначале Нетаньяху еще считался прагматиком, который искал союзы в центре и избегал рисков, то в последние годы он все больше и больше смещался вправо. Он устранял всех, кто вставал на его пути, будь то в партии или в правительстве. (...) В то же время он изображал себя жертвой интриг мнимого "глубинного государства": судебной системы, старой элиты и "левых" СМИ".

"Нетаньяху оказался грандиозным жонглером властью, по своему усмотрению настраивавшим разные группы населения друг против друга", - пишет издание.

"Результатом стал глубокий раскол израильского общества: светские евреи против набожных, правые против левых, евреи против арабов. Ситуацию усугубили и крайне правые, которых Нетаньяху привлек на мартовских выборах, чтобы обеспечить себе еще один президентский срок (...). Спустя двенадцать лет у Израиля впервые появится премьер-министр с другим именем. Но его социально-политическое наследие будет беспокоить Израиль еще долгое время", - заключает Neue Zürcher Zeitung.