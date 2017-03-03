Генсек НАТО: "Возвращение к сферам влияния недопустимо"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает за дифференцируемые ответные действия перед лицом передвижения российских войск, отказываясь от всякой гонки вооружений. Будучи проездом в Берне, он призывает Швейцарию к усилению своего партнерства с НАТО, в частности, в области кибербезопасности. Эксклюзивное интервью у генсека НАТО взял журналист швейцарской газеты Le Temps Фредерик Коллер.

"Мы живем во все более опасном мире. Мы наблюдаем насилие и нестабильность на юге, в Ираке, Сирии, Северной Африке, рядом с нашими границами, а также видим, как самоутверждается Россия. Я считаю, что мы должны быть сильными, не провоцировать конфликты, а предотвращать их, чтобы сохранить мир. Оставаясь сильным и единым, наш альянс защищал мир более 79 лет", - считает генсек НАТО.

"В этом опасном мире с пониманием ли вы относитесь к обеспечению нейтралитета, которым объясняется, например, поддержание Швейцарией отношений с Россией, в то время как пропасть между НАТО и Россией увеличивается?" - спросил интервьюер.

"Как генеральному секретарю НАТО, мне очень важно повторить, что я в полной мере уважаю нейтралитет Швейцарии. Даже если Швейцария не является членом НАТО, у нас общее соседство, одно и то же безопасное пространство. Такие нейтральные страны, как Швеция и Финляндия - в числе самых близких партнеров НАТО. Сам факт нейтральности ничуть не снижает потенциал для сотрудничества", - ответил Столтенберг.

"Как вы оцениваете сегодня российскую угрозу? Европейцы разделились в своих подходах в отношении Москвы", - поинтересовался журналист.

"НАТО по этому вопросу придерживается единого мнения. Мы пришли к соглашению в ходе нашего последнего саммита в Варшаве в июле 2016 года и приняли двойственный подход. Мы должны быть сильными, решительными, однако мы продолжаем держать открытыми каналы политического диалога для улучшения отношений с Россией. НАТО не желает новой холодной войны или конфронтации. Шаги НАТО носят лишь оборонительный, взвешенный и пропорциональный характер. Я встречался с главой российского МИДа Сергеем Лавровым две недели назад в Мюнхене, в прошлом году у нас было три заседания в рамках Совета Россия-НАТО. Когда напряженность усиливается, важно вместе сесть за стол переговоров в одном помещении и обменяться точками зрения, в том числе по предмету разногласий, например, по Украине", - ответил собеседник издания.

"С российской стороны говорят о размещении тактического ракетного комплекса с ядерными зарядами, в том числе в Калининграде. Как вы собираетесь на это ответить?" - поинтересовался интервьюер.

"Вот уже несколько лет мы наблюдаем за новой российской линией поведения. Россия утроила свой оборонный бюджет, и, что самое главное, она готова использовать силу против своих соседей. Она развивает свой боевой потенциал. Североатлантический альянс ответил своим возросшим присутствием в восточной части пространства НАТО. Но мы это делаем с целью обороны, взвешенно, при полном соблюдении договоров о контроле над вооружением. Мы не хотим новой гонки вооружений", - ответил Столтенберг.

"Мы не станем давать зеркальный ответ на то, что делает Россия. На передвижения российских войск мы не ответим солдатом на солдата, самолетом на самолет или ракетой на ракету", - заявляет генсек НАТО.

"По поводу Украины и Грузии, не думаете ли вы, что пришло время отказаться от идеи о принятии этих стран в состав НАТО, что послужило бы новым импульсом для восстановления отношений с Россией? По крайней мере, так думают некоторые европейцы", - заметил журналист.

"Это крайне опасно! Если НАТО заговорит о своей готовности закрыть двери перед такими странами, как Украина и Грузия, ради снятия напряженности в своих отношениях с Россией, это будет означать принятие неприемлемого: восстановления сфер влияния, при котором великие державы вправе решать за более мелкие государства. Основной принцип для сохранения стабильности и безопасности в Европе, под которым подписались все страны, включая Россию, например, в Хельсинкском заключительном акте, состоит в том, что каждая страна имеет право выбирать свой собственный путь, в том числе в сфере безопасности. Каждое суверенное государство вправе решать, желает оно становиться членом какого-то военного альянса или нет. Мы не можем согласиться с тем, чтобы великие державы решали, то ли позволять вам присоединиться к какому-то альянсу, то ли заставлять вас сделать это принудительно. Оба подобных метода недопустимы", - уверен Столтенберг.

"Власти в Москве думают, что НАТО имеет отношение к сфере влияния США и что обязательства, принятые во время развала СССР, ограничивавшие расширение НАТО, не были соблюдены. Что объясняет, например, их ответные действия на Украине. Что вы ответите?" - спросил интервьюер.

"Таких соглашений и обещаний не существует, я могу показать вам подтверждающие это документы. И даже если бы они были, все равно это совершенно недопустимо. По какому праву Вашингтон и Москва могут договариваться, чтобы принимать решение о будущем Польши или Эстонии? Любая страна, маленькая или большая, вправе решать вопрос о своем пути. Отнюдь не Североатлантический альянс заставил страны Балтии присоединиться к НАТО. Сами эти страны категорически хотели присоединиться к НАТО в соответствии с демократическим процессом. Если бы НАТО ответило "нет", так как Москва против, я бы понял, отчего жителей этих стран не устроило бы объяснение такого рода. Будучи уроженцем маленькой страны, соседней с Россией, как я могу его защищать? Безусловно, Россия была против того, что Норвегия в 1949 году вступила в НАТО. Но, к счастью, мы приняли решение демократическим путем", - ответил генсек НАТО.

"Дональд Трамп сказал, что НАТО - устаревшая организация, Майк Пенс говорит обратное. Вы понимаете, чего хотят США?" - спросил интервьюер.

"Существует ясная позиция со стороны Трампа и его команды, отвечающей за безопасность: НАТО является жизненно необходимым для США", - ответил собеседник издания.