Альянса между Путиным и Трампом не будет

По мнению профессора кафедры международных отношений Университета Инсбрука Герхарда Манготта, общих и объединяющих интересов в отношениях между Россией и США не существует. В своей статье на сайте Der Standard австрийский политолог аргументирует свою категоричную позицию.

"В США ведутся жаркие дискуссии по поводу того, пойдет ли в действительности Дональд Трамп на сближение с Россией, как он неоднократно заявлял во время предвыборной кампании. Спецслужбы, Конгресс и внешнеполитический истеблишмент были более чем обеспокоены такой перспективой и противодействовали этому. Уже сегодня, - замечает Манготт, - многое указывает на то, что политика США в отношении России при Трампе не претерпит серьезных изменений".

С одной стороны, замечает профессор, на это влияют внутриполитические факторы - "внушительное большинство представителей политической и военной элиты считает Россию врагом, которого стоит изо всех сил сдерживать. Санкциями, мерами по устрашению, дипломатической изоляцией и наращиванием вооружений в восточноевропейских странах НАТО".

Однако, продолжает автор, сближение с Россией может не состояться не только по бюрократическим причинам. "Слухи о вмешательстве России в ход президентских выборов в США, а также о связях лиц из окружения нового американского президента с российскими спецслужбами и о якобы имеющемся в распоряжении Москвы компрометирующем материале на самого Трампа практически лишили его внутриполитических возможностей для налаживания более тесных контактов с Россией. Но существуют и более весомые причины, по которым сближение будет невозможным", - пишет Манготт и указывает на отсутствие общих интересов в центральных вопросах, составляющих основу двусторонних отношений.

Во-первых, это украинский вопрос. "Здесь администрация Трампа следует линии Обамы: Крым не признается территорией России, а на саму Россию (по праву) возлагается ответственность за дестабилизацию обстановки на востоке Украины".

Во-вторых, это сирийский кризис. "До сих пор Трамп еще никак не определил интересы США в Сирии, не считая якобы нового плана по борьбе с "Исламским государством" (запрещенной в РФ террористической организацией. - Прим. ред.). Министр обороны Мэттис в четверг на встрече с Трампом внес ряд предложений по этому вопросу, однако обнародованы они не были", - сообщает автор. Он добавляет, что на этом фоне рано делать выводы относительно того, смогут ли русские и американцы договориться о совместных шагах по урегулированию конфликта в Сирии.

Не менее важной темой в российско-американских отношениях эксперт считает и тему разоружения - и приводит ее в качестве третьего ключевого вопроса, по которому у Москвы и Вашингтона существуют расхождения. По мнению автора, здесь даже возможно ухудшение отношений. Трамп уже назвал соглашение СНВ-3 сделкой, выгодной только одной стороне, то есть России.

"Расторжение соглашения маловероятно, - комментирует автор публикации. - Более вероятным выглядит конфликт вокруг Договора о ликвидации ракет средней дальности, подписанного в 1987 году и условия которого, по мнению американской стороны, якобы нарушает Россия".

В-четвертых, продолжает автор, разногласий вряд ли будет возможно избежать и по иранскому ядерному досье: здесь противоречий больше, чем общих взглядов.