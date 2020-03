3 марта 2020 г. Себастьян Херманн | Süddeutsche Zeitung I will always love you! "Использование личного местоимения второго лица единственного числа, очевидно, повышает привлекательность песен. К такому выводу пришли психологи после анализа тысяч песен", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. После того, как в начале 1990-х годов на экраны вышел голливудский фильм "Телохранитель", песня I Will Always Love You в исполнении Уитни Хьюстон стала одним из величайших хитов в истории поп-музыки. В 16 странах она занимала первое место в хит-парадах и была продана более 12 млн раз. В успехе песни играет роль множество факторов, и ученые выявили один из них, а именно использование в тексте песни словечка you, то есть "ты". "Использование личного местоимения второго лица единственного числа, очевидно, повышает привлекательность песен и других текстовых произведений поп-культуры. К таким выводам пришли Грант Пакард из Йоркского университета и Йона Бергер из Пенсильванского университета, опубликовавшие большой анализ в научном журнале Psychological Science. Ученые изучили данные хит-парадов, а также тексты тысяч песен 2014-2016 годов. Песни, в которых особенно часто использовалось слово you, действительно оказались более успешными в коммерческом смысле", - передает издание. "Это, по-видимому, касается всех жанров. Пакард и Бергер изучили песни различных направлений, в том числе кантри, христианской поп-музыки, танцевальной, R 'n' B, рока, рэпа и других. (...) Слово you, как пишут ученые, вызывает у слушателей чувство единения с другим человеком. "Слыша слово you, люди представляют того, кого они сами любят или любили", - говорят Пакард и Бергер. Слово you вызывает у людей чувство социальной близости, (...) позволяет им представить, что они сами поют эту песню". "Свой тезис ученые подтвердили и результатами нескольких экспериментов с участием почти 3 тыс. людей, которые были проведены в дополнение к анализу хит-парадов. Участники должны были среди прочего оценить тексты разных песен, в которых слово you использовалось с разной частотой. Эти эксперименты также показали, что популярность песен повышается, если они пробуждают в слушателях ассоциации с их собственной жизнью", - передает Süddeutsche Zeitung. Источник: Süddeutsche Zeitung