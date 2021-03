3 марта 2021 г. Майкл Вайс и Хольгер Рунемаа | The Daily Beast "Шеф-повар Путина" Пригожин теперь нацеливается на Европу "Он отправлял наемников Вагнера на Украину, в Сирию и Ливию; в США ему были предъявлены обвинения в том, что поручил своей "ферме троллей" вмешаться в американские президентские выборы 2016 года, и он даже направил белых супрематистов и неонацистов сеять антизападные настроения в африканских странах. Теперь Евгений Пригожин, кейтеринговый магнат, которого обычно называют "шеф-поваром Путина", сосредоточил свое внимание немного ближе к порогу России: на Европе и странах Балтии", - передает The Daily Beast. "Совместное расследование The Daily Beast, Центра "Досье", немецкой телекомпании ARD, Delfi.ee в Эстонии и Siena.lt в Литве показывает, что сотрудники, тесно связанные с ранее раскрытыми операциями влияния российского олигарха, организовали двухдневную конференцию в Берлине, с 14 по 15 января, которая была посвящена экономическим и экологическим проблемам, затрагивающим Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Германию", - сообщает издание. (...) Эта конференция была сосредоточена на COVID- 19, "Брекзите", экологической устойчивости, электронном управлении и цифровых технологиях, поясняет газета. В ней приняли участие Рихардс Колс, глава комитета по международным отношениям парламента Латвии, а также несколько членов Бундестага Германии, в том числе Штефан Койтер, член крайне правой партии "Альтернатива для Германии. (...) Это мероприятие было организовано, как утверждает The Daily Beast, "двумя организациями, каждая из которых тесно связана с AFRIC (Association for Free Research and International Cooperation - Ассоциацией свободных исследований и международного сотрудничества). "Как сообщала The Daily Beast, AFRIC находится в ведении петербургской организации Пригожина. Согласно внутренним документам, полученным Центром "Досье", AFRIC задумывалась как сеть агентов влияния, предназначенная для предоставления экспертных оценок и мнений, полезных для России, в Африке. Основанная в 2018 году, AFRIC направила "наблюдателей за выборами" - многие из них - известные белые супрематисты и неонацисты из Европы - чтобы попытаться повлиять на демократические выборы в Зимбабве, на Мадагаскаре, в Демократической Республике Конго и Южной Африке, и в этих гонках другие подразделения огромной империи Пригожина часто поддерживали одного или нескольких кандидатов", - пишет газета. "На прошлой неделе ФБР объявило, что Пригожин внесен в список самых разыскиваемых лиц (...). За любую информацию, которая приведет к его аресту, была объявлена награда в размере 250 тыс. долларов", - говорится в публикации. "Как и большинство операций Пригожина по осуществлению иностранного влияния, эта состоит из серии "матрешечных" структур, зарегистрированных за пределами территории РФ и управляемых, по крайней мере, на бумаге, нероссиянами. Один и тот же набор персонажей повторяется как на иерархическом уровне этих операций, так и среди западных политических деятелей, которых они стремятся обрабатывать", - пишет газета. "Например, один из организаторов конференции - компания ADMIS Consultancy, основанная и управляемая Вайвой Адомайтите, гражданкой Литвы, которая также является членом администрации AFRIC. (...) Адомайтите принимала участие, по крайней мере, в одной из трех конференций AFRIC в Берлине, была соавтором доклада "Africa Vision" и представителем AFRIC на российско-африканском саммите в Сочи в 2019 году. Также она также является доверенным лицом и соратником Юлии Афанасьевой, сотрудницы Пригожина, создавшей AFRIC в 2018 году из "бэк-офиса" олигарха в Санкт-Петербурге, как показывают документы, полученные Центром "Досье". Газета указывает, что ранее Адомайтите редактировала опросник, составленный Афанасьевой для конференции AFRIC в Берлине в 2019 году. Она также письменно обращалась в отель Hilton, жалуясь на некачественные условия проживания с целью урегулирования диспута между AFRIC и руководством отеля вокруг счетов. Кроме того, Адомайтите даже обновила свое резюме, чтобы включить свою работу под эгидой AFRIC. (...) Январское мероприятие проходило в том же отеле Hilton в Берлине, что и предыдущие конференции AFRIC. "Одно из ранее проведенных мероприятий проходило под председательством Александра Малькевича, высокопоставленного сотрудника Пригожина, который в 2018 году попал под санкции министерства финансов США. (...) Малькевич, согласно минфину, управлял компанией под названием USA Really, которая "участвовала в усилиях по размещению контента, посвященного сеющим разногласия политическим вопросам, но, в целом, изобилующего неточностями. В июне 2018 года USA really пыталась провести политический митинг в США, но их усилия не увенчались успехом", - говорится в публикации. "Еще одним соорганизатором конференции по Балтийскому региону был Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей Германии (BWA). BWA и ADMIS consultancy совместно организовали последнее мероприятие AFRIC в Берлине, онлайн-конференцию, посвященную глобальным последствиям COVID-19, в июне 2020 года. BWA возглавляет Михаэль Шуман, немецкий бизнес-консультант, специализирующийся на Китае. Под руководством Шумана BWA наладила партнерские отношения с рядом российских организаций в Германии, включая (...) аналитический центр "Диалог цивилизаций", который был основан в 2016 году Владимиром Якуниным, бывшим сотрудником КГБ и близким доверенным лицом Владимира Путина (...)". "Два других члена BWA, Фолькер Чапке и Урс Ункауф, действовали в последние несколько лет в качестве наблюдателей за выборами AFRIC на Мадагаскаре, ДРК, Зимбабве и Южной Африке. Чапке и Ункауф также присутствовали на второй и третьей конференциях AFRIC в Берлине в июле 2019 года и январе 2020 года соответственно. Юлия Афанасьева, петербургская сотрудница Пригожина, также является членом BWA". "Афанасьева не ответила на просьбу The Daily Beast дать комментарии для этой статьи. Адомайтите заявила в интервью в Zoom, что у нее нет информации об участии Афанасьевой в конференции по Балтийскому региону, и что ей "неловко" говорить об AFRIC. Она утверждает, что ее наняла напрямую BWA в Германии. "Мы [ранее] работали вместе с BWA с институтом AFRIC, - отметила она. - Так что это была прямая связь. Но BWA напрямую попросила меня провести исследование по региону Балтийского моря". "Однако этой версии противоречат документы, полученные Центром "Досье", свидетельствующие о том, что Афанасьева не только активно участвовала в организации конференции, на которой она присутствовала виртуально, но и постоянно поддерживала связь с Адомайтите (...)", - говорится в статье. "Когда мы смотрим на прошлое [вовлеченных людей], связь с Пригожиным четко видна", - заявил Индрек Канник, бывший руководитель аналитического отдела внешней разведки Эстонии, а ныне директор Международного центра обороны и безопасности в Таллинне. По его словам, балтийские разведывательные службы, вероятно, внимательно следят за такими операциями по осуществлению влияния". "По словам человека, непосредственно знакомого с организацией конференции по Балтийскому региону, Афанасьева дала прямой приказ не затрагивать вопросы международной безопасности и вместо этого сосредоточиться на экономике и экологии. По словам Канника, это тоже хрестоматийный прием для начальных этапов любой успешной операции влияния", - говорится в публикации. "Примечательно, что они начали с политически непротиворечивых тем, таких как "зеленая сделка", - сказал Канник The Daily Beast. - Они начинают "мягко", и только когда они приобретают некоторую степень общественного доверия и умеренно положительный имидж, они приступают к более релевантным для Кремля темам, таким как безопасность, критика стран Балтии, российские тезисы о диалоге между Европой и Россией, не говоря уже обо всем остальном, что связано с Крымом и Украиной ". "Другой классический прием, применявшийся на конференциях, заключался в использовании ничего не подозревающих иностранцев, чтобы мероприятия выглядели легитимными, в данном случае - путем выпуска вспомогательной литературы. Доклад со стратегическими рекомендациями, выпущенный после берлинской конференции в качестве продукта ADMIS Consultancy, был написан ничего не подозревающими фрилансерами, нанятыми через интернет, как удалось подтвердить The Daily Beast. (...)" The Daily Beast полагает, что опасность таких операций, как проведение конференций, в том, что они могут заманить в ловушку респектабельных и заслуживающих доверия участников, присутствующих на мероприятиях схожей тематики. "И участники не обязательно должны оказываться под влиянием или убеждением со стороны российской пропаганды; их присутствие само по себе является оперативным успехом. Сфотографировать, скажем, министра правительства из страны ЕС или НАТО рядом с сотрудником Пригожина - отличный способ отправить ответный сигнал Москве, что эти усилия окупаются", - пишет газета, напоминая, как в октябре 2014 года в Афинах была организована конференция по безопасности "(...) с использованием фигур и групп прикрытия" (...). По данным службы внешней разведки Эстонии, сотрудник подразделения ГРУ 54777 даже участвовал в панельной дискуссии рядом с Паносом Камменосом, дружественным Москве греческим политиком, который впоследствии стал министром обороны Греции". "Одним из людей, приглашенных представить презентацию на конференции по Балтийскому региону, был Михкель Крусберг, эстонский чиновник из министерства окружающей среды. Он получил личное приглашение от Адомайтите чуть более чем за две недели до конференции. Поскольку Крусберга часто просят посещать подобные форумы, а другие публично названные гости выглядели легитимными, сообщил Крусберг The Daily Beast, он не увидел никаких красных флажков в этом предложении. "Если бы я знал об истоках организаторов, я бы вежливо отклонил их приглашение", - пояснил он. (...) Источник: The Daily Beast