Франсуа Эйсбур: "Коронавирус - это китайский Чернобыль десятикратной силы"

"Спор о происхождении вируса остается открытым, и вопрос об ответственности китайских властей остается легитимным", - утверждает Франсуа Эйсбур, геополитолог, специальный советник французского Фонда стратегических исследований, член Глобальной комиссии по постпандемической политике, специальной группы, которая занимается происхождением пандемии Covid-19, в интервью Le Figaro.

"(...) Мы дали Китаю возможность выстраивать свой нарратив о триумфальном управлении вирусом, которое контрастирует с предполагаемым упадком Запада, не привнося в него ни малейшего противоречия. Разрешив этой риторике закрепиться, воздержавшись от какой-либо реакции, мы позволили Китаю освободиться от вопроса о его первоначальной ответственности", - отмечает Эйсбур.

"(...) Китайцы настолько осознают такую ответственность, что сделали две вещи, пытаясь ее устранить. Сначала они очень громко инсценировали свое "образцовое управление" пандемией, чтобы избежать излишнего интереса к режиму. А затем они сурово наказали страны, требовавшие беспристрастного международного расследования с привлечением лучших экспертов. В отношении Австралии, которая настаивала на необходимости обеспечения прозрачности, были введены экономические санкции и был заблокирован ее импорт. Другие страны пришли к выводу, что необходимо соблюдать осторожность... Отсюда вполне естественно, что Китай ждал целый год, чтобы в январе 2021 года наконец разрешить группе ВОЗ отправиться в Ухань, где у нее не было доступа к запрашиваемым данным", - указывает геополитолог.

"(...) Спор о происхождении вируса остается полностью открытым, фундаментальным и потенциально взрывоопасным. Открытым, потому что мы до сих пор ничего не знаем о том, как он появился. Фундаментальным, потому что необходимо знать, как это произошло, чтобы такое не повторилось. И потенциально взрывоопасным, потому что, если Китай совершил ошибку, то коммунистическую власть обвинят как внутри страны, так и за ее пределами. Весь нарратив об идеальном управлении пандемией внезапно рухнет. Если бы Пекин сообщил обо всем с самого начала, то эта история считалась бы сносной. Но Китай действует так, будто ему есть что скрывать", - продолжает он.

"(...) Что-то случилось. Мы не знаем, что именно, но, судя по последствиям, это Чернобыль десятикратной силы. Чернобыль представлял собой аварию. В течение недели советские власти пытались это скрыть, но вскоре им пришлось признать факты. Но даже тогдашний СССР не пытался сообщить об эффективности своей борьбы с катастрофой, чтобы подвести к выводу о том, что советский режим был лучшим из всех. Тогда как сегодня Китай ведет себя так, будто он совершил великий подвиг в борьбе у себя дома с несчастным случаем, от которого пострадала вся планета. Это запредельно. В течение года Китай сидел на взрывном устройстве своего первородного греха, а нас всех выгнали из Эдемского сада... И все это произошло в городе Ухань, с его сверхсовременной инфраструктурой в области вирусологического анализа, с лабораторией P4, построенной с помощью французов", - подчеркивает Эйсбур.

"(...) Возможно, произошло то же самое, что в 2003 году с SARS, вирусом, пришедшим с китайского рынка из-за непосредственной близости между людьми и дикими животными. Но если так, то почему китайцы этого не сказали? И почему они не позволили команде ВОЗ выполнять свою работу? А значит, это маловероятно. Вторая гипотеза предполагает, что это промышленная авария, отсюда и моя аналогия с Чернобылем. Либо не соблюдались процессы безопасности, либо кто-то допустил ошибку по недосмотру. Вирусу удалось сбежать из лаборатории", - анализирует он.

"(...) Москве потребовалось пятьдесят лет, чтобы осознать свою ответственность за Катынскую резню, расстрел в 1940 году 22 000 польских офицеров... Сегодня мы все еще находимся в непосредственной близости и изумлении от событий. Но придет время подвести итоги, и народы потребуют отчета. (...) Дело о происхождении вируса является бомбой замедленного действия. Чем дольше это будет продолжаться, тем сложнее будет Китаю объяснить, почему он ничего не сказал. Но однажды мы все узнаем. Новые технологии в ядерной области теперь позволяют реконструировать апостериори прошлые действия некоторых стран. (...) Китай легко не отделается, и то, что он сегодня живет в относительном спокойствии, потому что он запугал Австралию, не означает, что спящая вода вновь не закипит. Однажды народы призовут его к ответу. На сегодняшний день из-за Катыни у России не может быть нормальных отношений с Польшей. Некоторые вещи нельзя простить...", - напоминает геополитолог.

"(...) Согласно официальному дискурсу, Коммунистическая партия Китая, возглавляемая великим лидером Си Цзиньпином, героически победила вирус, при этом погибло меньше людей, чем в Словакии! Я ни на секунду не верю китайским цифрам относительно провинции Хубэй и ее столицы Ухань. Кадры, изображающие сцены хаоса в начале пандемии, больше напоминают обстановку в Ломбардии. (...) В остальной части Китая действительно было относительно мало смертей. Ситуация больше похожа на то, что произошло в Австралии, Новой Зеландии, Тайване, Вьетнаме, а также в Сингапуре и Южной Корее, в странах, которые лучше всего справились с пандемией. Но это не имеет ничего общего с характером политического режима Китая. Китай смог вовремя отреагировать, как и некоторые страны региона, в том числе демократические. (...) Успех зависит не от режима, а от действий, которые были или не были предприняты вовремя", - указывает собеседник издания.

"(...) Китай сразу решил вести это дело на геополитическом уровне. Когда в Ухане разгорелась эпидемия, а фабрики были закрыты, Евросоюз помог Китаю, предоставив ему маски. Пекин поставил условие: никакого освещения в СМИ. Эту историю не следовало предавать огласке, чтобы китайцы не потеряли лицо! Но когда катастрофа достигла Италии, Китай в полной мере разыграл масочную дипломатию, он довел до крайности медийность своих действий и с помощью "боевых волков" (новое поколение китайских дипломатов) стал множить заявления об упадке Запада и отсутствии взаимопомощи между странами Евросоюза. Это явное манипулирование нанесло вред нашим странам. Сейчас Китай воспроизводит ту же политику в отношении вакцин", - резюмирует Франсуа Эйсбур.