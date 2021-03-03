Как украшения из стекла попали на Аляску до первого путешествия Христофора Колумба?

"Стеклянные бусины, вероятно, произведенные в Венеции, могли попасть в этот регион на северо-западе Канады до 1492 года через Азию и Берингов пролив", - пишет Le Monde.

"Так называемые "торговые" стеклянные бусины, используемые со времен античности для вышивки, ювелирных изделий и украшения интерьеров, долгое время служили валютой между различными континентами. (...) Сегодня эти артефакты - некоторые из них использовались в Африке для переговоров о рабах - предоставляют археологам ценную информацию о древних торговых путях. Соединила ли одна из бусин Венецию с Северной Америкой через Сибирь, преодолев расстояние более 170 тыс. км в эпоху, предшествующую первому путешествию Христофора Колумба в Новый Свет?" - задумывается автор публикации.

"(...) В журнале American Antiquity Майкл Кунц и Робин Миллс, археологи из Бюро землеустройства в Фэрбанксе, Аляска, рассказывают, как они установили то, что маленькие синие бусины, идентифицированные как произведенные в мастерской гильдии венецианских купцов, были доставлены в данный регион за несколько лет до прибытия генуэзского мореплавателя (1492 год). По их мнению, единственный способ объяснить то, как в отсутствие трансатлантической связи бусинки сумели добраться до этого места - это предположи. , что они путешествовали по суше и по морю через Азию и Берингов пролив", - указывает журналист.

"Гипотеза представляется тем более смелой, что она касается территории - северо-западной Аляски - которая до недавнего времени считалась не затронутой никакими контактами с европейцами. Первые встречи с ее обитателями, говорящими на инупиакском языке, относятся только к 1818 году", - пишет Le Monde.

"(...) Мы знаем, что у них были отношения через Берингов пролив, в Сибири, с чукчами, которые продавали их в обмен на китовый жир, шкуры северных оленей и иногда на предметы своей торговли с русскими охотниками, поселившимися на американском континенте с конца XVIII века", - объясняет Клэр Аликс, директор лаборатории археологии Америки в Национальном научно-исследовательском центре и Университете Париж-I.

"Чукчи или представители других сибирских народов сделались доставщиками бусин? Все они похожи, что позволяет предположить, что их отправили одной и той же партией. К тому же, их обнаружили вместе с различными бронзовыми, железными и медными украшениями на местах трех древних поселений, расположенных вдоль одного из обычных маршрутов, которые от Берингова пролива до моря Бофорта соединяли два важных торговых центра инупиатов", - говорится в статье.

"Майкл Кунц и Робин Миллс хотели установить, когда загадочные стеклянные украшения, одно за другим вырванные из мерзлых грунтов вечной мерзлоты во время долгой серии раскопок, начатых шестьдесят лет назад, оказались на Аляске. Чтобы сделать это, археологи использовали радиоуглеродный метод датирования, чтобы оценить возраст костей северных оленей, древесного угля и волокна коры ивы, которые сохранились в хорошем состоянии на участках, откуда они были извлечены. Их вывод поразителен, поскольку показывает, что, весьма вероятно, эти бусины были преданы земле между 1443 и 1488 годами, то есть за несколько лет до первого путешествия Христофора Колумба", - передает автор публикации.

"(...) Исследователи полностью не исключают возможность того, что эти бусины европейского производства - но чье венецианское происхождение, на мой взгляд, не может быть установлено - попали в этот регион после прибытия Христофора Колумба", - отмечает Адельфина Бонно, научный сотрудник, специалист по стеклянным бусам из Оксфордского университета и Университета Квебека в Шикутими.

"На самом деле, исходя из того, как представлены датировки в этой статье, открывается возможность диапазона, который может продлится до начала XVII века, то есть того периода, когда европейцы уже жили на востоке Америке. В этом не ничего анекдотического. Потому что тогда можно было представить, что бусины путешествовали с востока на запад через континент до Аляски, следуя сетям обмена между туземцами". В обоих случаях путешествие этих бусинок остается увлекательным", - резюмирует Ваэ Тер Минасян.